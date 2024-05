Mbappé kommt als Wachsfigur zu Madame Tussauds nach Berlin

Von Paris aus geht es für Frankreichs Fußballstar Kylian Mbappé an diesem Freitag nach Berlin.

Der 25-Jährige wechselt allerdings nicht den Verein - und er reist auch nicht selbst an. Eine Wachsfigur des Weltmeisters von 2018 kommt zu Madame Tussauds in die Bundeshauptstadt. Dort ist er von Sonntag an in dem Wachsfigurenkabinett zu bewundern.

Mbappé bekam sein Wachsabbild am Donnerstag in Paris das erste Mal zu Gesicht und zeigte sich begeistert. "Es sieht besser aus als ich, ich bin gerade etwas müde", meinte der Fußballprofi. "Ich bin begeistert." Er sei stolz, jetzt Teil der Familie von Madame Tussauds zu sein. "Ich habe jetzt Kontakt zu meinen Fans, auch wenn ich nicht da bin."

Für den Entwurf des Wachsbildes habe er eine Weile Modell sitzen müssen, erzählte Mbappé. Besonders gut gelungen fand er bei der Wachsfigur seine strahlenden Augen, sie mache einen sehr authentischen Eindruck. Nun hoffe er, seiner Wachsfigur schnell nach Berlin nachreisen zu können, sagte Mbappé - und zwar für das Finale der Europameisterschaft im Juli.

(dpa)