Frauen beschmieren Wahlplakate und werden festgenommen

In Prenzlauer Berg werden in der Nacht zu Mittwoch zwei Frauen dabei beobachtet, wie sie zwei Wahlplakate von einer Laterne abnehmen. Die Polizei rückt aus und erwischt die Verdächtigen.

Zwei Frauen haben in Berlin-Prenzlauer Berg zwei Wahlplakate der AfD beschädigt und sind kurz danach festgenommen worden. Zeugen beobachteten die Frauen im Alter von 33 und 44 Jahren in der Nacht zu Mittwoch, wie die Behörde mitteilte. Demnach sollen sie mit einem Stock, an dem ein Haken befestigt war, die Wahlplakate von einer Laterne entfernt haben. Anschließend sollen sie die Plakate mit einem Marker beschmiert und an einer Schaufensterfront abgestellt haben.

Alarmierte Polizisten nahmen die Frauen fest. Die Identität der beiden wurde festgestellt, anschließend kamen sie wieder auf freien Fuß. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt. Es ist nicht der erste Vorfall im laufenden Wahlkampf für die Europawahl am 9. Juni in Berlin. Am Dienstagnachmittag griff ein Mann die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bei einem Termin in einer Bibliothek ohne Vorwarnung von hinten mit einem gefüllten Beutel an und traf sie an Kopf und Nacken. Nach Angaben der Ermittler ist der Mann inzwischen identifiziert.

(dpa)