"Tarifzone Liebe": BVG mit eigenem Musical im Admiralspalast

In Sachen Eigenmarketing treibt es die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nun auf die Bühne - mit einem eigenen Musical im Berliner Admiralspalast.

Das Stück "Tarifzone Liebe - die Gefühle fahren Straßenbahn" solle ein Zeichen sein "für Zusammenhalt und gegenseitige Akzeptanz", teilte das Verkehrsunternehmen am Montag mit. Entwickelt worden sei das einstündige Musical vom Marketingteam der BVG in Zusammenarbeit mit einer Kreativagentur aus Hamburg. Die Lieder seien eigens komponiert und getextet. In dem Stück geht es demnach um die Liebesgeschichte zwischen der Straßenbahn "Tramara" und ihrem Fahrgast Alexander. Die zwei Aufführungen sind für den 4. und 5. Dezember angesetzt.

(dpa)