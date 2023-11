Berliner Grünen-Abgeordneter berichtet: Angriff mit Hammer

Der Berliner Grünen-Abgeordnete Jian Omar ist eigenen Angaben zufolge in seinem Wahlkreisbüro im Stadtteil Moabit von einer Person mit einem Hammer angegriffen und rassistisch beleidigt worden.

Der Berliner Grünen-Abgeordnete Jian Omar ist eigenen Angaben zufolge in seinem Wahlkreisbüro im Stadtteil Moabit von einer Person mit einem Hammer angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Körperliche Verletzungen habe er nicht erlitten. "Ich habe eine Anzeige erstattet", teilte Omar am Freitagabend auf dem Nachrichtendienst X mit. Die Polizei habe wegen der politischen Motivation der Tat und der Volksverhetzung auch den Staatsschutz informiert und Ermittlungen aufgenommen. Eine Passantin sei eingeschritten und habe ihm zur Seite gestanden. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage am Freitagabend zunächst nicht.

Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch und Werner Graf, verurteilten den Angriff am Freitagabend. "Der Angriff mit Hammer zeigt, dass wir in einem Klima aus Hass leben, dem wir alle entgegentreten müssen", teilten sie mit. "Zum Glück sind alle körperlich unverletzt geblieben."

(dpa)