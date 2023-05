Polizeieinsatz

09:42 Uhr

Menschen an zwei Orten in Berlin durch Schüsse verletzt

Gleich an zwei Orten in Berlin sind in der Nacht Menschen durch Schüsse verletzt worden.

Die Polizei berichtete am Sonntag von Vorfällen in Lichtenberg und im Prenzlauer Berg. Dabei sei jeweils ein Mensch schwer verletzt worden. Nähere Angaben zu den Verletzten oder zu den Hintergründen der jeweiligen Taten gab es zunächst nicht. Die beiden Vorfälle stehen laut Polizei aber in keiner Verbindung zueinander. (dpa)

