Elfjährige getötet: Prozess gegen Mutter und Großvater

Eine Elfjährige und ihre Großmutter werden tot aufgefunden. Mutter und Großvater des Mädchens sind selbst schwer verletzt. Sie stehen aber im Visier der Ermittler. Nun kommt es zum Prozess.

Rund sechs Monate nach dem gewaltvollen Tod einer Elfjährigen beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Berlin der Prozess gegen die Mutter des Mädchens. Die Anklage wirft der 42-Jährigen Totschlag und Tötung auf Verlangen vor. Sie soll am 13. Oktober 2023 erst ihre Tochter getötet haben, dann ihre Mutter - die 68-Jährige jedoch auf deren ausdrücklichen Wunsch. Für den Prozess hat die zuständige Strafkammer bislang zehn Verhandlungstage geplant, ein Urteil könnte demnach am 14. Juni gesprochen werden.

Mitangeklagter ist der Großvater des getöteten Kindes. Laut Anklage hat der inzwischen 71-Jährige von den Plänen gewusst - und trotzdem nichts unternommen, um das Leben seiner Enkelin zu retten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb Totschlag durch Unterlassen vor.

Die deutschen Angeklagten waren am 16. Oktober 2023 selbst schwer verletzt in Berlin-Köpenick aufgefunden worden. Die beiden hätten versucht, sich zu töten, hieß es von der Staatsanwaltschaft bei Anklageerhebung. Tochter und Vater befinden sich in Untersuchungshaft.

