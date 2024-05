Gleitschirmflieger in Cottbus abgestürzt und verletzt

In Cottbus ist ein Gleitschirmflieger abgestürzt und verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 25-Jährige am Donnerstagmittag beim Start von einer Windböe erfasst und stürzte aus etwa 20 Metern Höhe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)