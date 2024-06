Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Pankow schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bog der 49-jährige Autofahrer in der Nacht zu Samstag an einer Kreuzung trotz Verbot mit seinem Wagen nach links ab und stieß dort mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen. Der 37-Jährige erlitt durch den Unfall Platzwunden sowie innere Verletzungen, teilte die Polizei weiter mit. Er wurde daraufhin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

(dpa)