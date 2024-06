Bewölkter Himmel und bis zu 21 Grad am Dienstag

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen überwiegend trockenen Dienstag mit Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad einstellen.

Am Vormittag wird der Himmel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eher bedeckt bleiben, am Nachmittag wird das Wetter zunehmend aufheitern. In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen demnach auf bis zu zehn Grad.

Am Mittwoch werde sich die Wolkendecke deutlich verdichten, die Temperaturen würden leicht steigen und es werde Regen erwartet. Dem DWD zufolge besteht ein geringes Gewitter-Risiko. In der Nacht zum Donnerstag sei mit Temperaturen von bis zu sieben Grad und einem stark bewölkten Himmel zu rechnen.

(dpa)