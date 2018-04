Die Top 10 Gadgets für den Start in die Fahrradsaison

Unsere Region ist eine Fahrradregion: Zahlreiche schöne Strecken laden bei schönem Wetter zu Erkundungstouren ein. Auch in der Stadt bietet die Fortbewegung via Drahtesel zahlreiche Vorteile, etwa, dass sich im Berufsverkehr einfach am Stau vorbeiradeln lässt. Mit diesen zehn Gadgets wird die Fahrradsaison noch sicherer, noch spaßiger und noch bequemer.

1) Universal-Handyhalterung

Das Handy ist heute unverzichtbar. Auch bei der Radtour. Es dient dabei als GPS-Tracker, Tachometer, Navi und mobiles Radio gleichermaßen. Mit der Universal-Handyhalterung findet es bequem Platz am Lenker, sodass der Radler bei jeder Tour alle Funktionen bequem im Auge behalten kann. Erhältlich unter anderem bei Amazon für 7,99 Euro.

2) Wasserdichte Fahrradsatteltasche

Wohin auf dem Fahrrad mit dem Geldbeutel? Oder dem Haustürschlüssel? Na, in die wasserdichte Fahrradsatteltasche natürlich! Die passt unter beinahe jeden Fahrradsattel, ist ruckzuck montiert und bietet genügend Platz für wichtige persönliche Gegenstände. Wer die Tasche für rund 11 Euro bei Amazon bestellt, erhält zudem bei Nichtgefallen sein Geld zurück.

3) Kinderanhänger fürs Fahrrad

Mit der ganzen Familie macht der Radausflug natürlich noch viel mehr Spaß. Wenn die Kleinen aber noch nicht so sicher sind, um selbst auf dem Fahrrad mithalten zu können, nehmen sie mit Sicherheit gerne in diesem schicken Fahrradkinderanhänger Platz. Sicherheit trifft hier auf tolles Design und durchdachte Funktionalität. Der Anhänger ist unter anderem bei Amazon für 459 Euro erhältlich.

4) LED-Lampenset mit USB-Anschluss

Im Dunkeln ist gut munkeln – aber schlecht Fahrradfahren! Mit hellen LED-Lampen sorgen Sie für Erleuchtung und gute Sicht auch bei finsterer Nacht. Dieses Set etwa, das ab 19,97 Euro bei Amazon zu erstehen ist, bietet verschiedene Leuchtmodi, trotzt selbst stärksten Regenschauern und ist bequem per USB-Kabel wieder aufladbar.

5) Reparatur-Multifunktionstool

Oh Schreck: Mitten auf der Tagestour ein Schaden am Fahrrad. Doch kein Problem! Mit diesem 26-teiligen Multifunktionswerkzeug haben Sie einen funktionalen Helfer an Ihrer Seite, der selbst in der Hosentasche Platz findet. Ein unverzichtbares Gadget für Kettenreparatur, Schlauchwechsel oder andere unliebsame Situationen. Zu finden für etwa 35 Euro bei Amazon.

6) Magazin Radl mit

Das Magazin „Radl mit“ umfasst 22 schöne Radtouren rund um Augsburg mit vielen Tipps für unterwegs. Ob gemütliche Familienstrecke oder anspruchsvolle Tagesausfahrt – hier ist für jeden etwas dabei. Außerdem enthalten: praktische wasserabweisende und reißfeste Radkarten, die Sie auch bei schwierigeren Bedingungen nicht im Stich lassen. Erhältlich ist das Magazin im Onlineshop der Augsburger Allgemeinen für 9,95 Euro.

7) CO2-Kartuschenpumpe

Ein platter Reifen ist nicht nur ärgerlich, sondern auch schweißtreibend. Bis der Schlauch mit der Handpumpe wieder prall und fahrtauglich ist, ist ordentlich Muskelarbeit gefragt. Nicht so mit der CO2-Kartuschenpumpe: Die füllt den Reifen in Sekunden – bequem und zuverlässig. Der praktische Helfer ist unter anderem bei Amazon ab 24,97 Euro zu finden.

8) Blinker für den Fahrradlenker

Sicherheit ist im Straßenverkehr das oberste Gebot – gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Diese hell leuchtenden Blinklichter werden fest am Lenker montiert und helfen, Unfälle zu vermeiden. Die Lebensdauer der mitgelieferten Batterien soll laut Hersteller etwa sechs Monate betragen. Erhältlich bei Amazon ab 29,99 Euro.

9) Mobiler Lautsprecher für den Getränkehalter

Wer gerne draußen und unterwegs seine Musik dabei hat, wird die BoomBottle von Scosche lieben. Der mobile Lautsprecher ist wasserdicht, verfügt über einen wiederaufladbaren Li-Polymer-Akku für bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe – und er passt bequem in jeden handelsüblichen Fahrradgetränkehalter. Zu finden auf Amazon für knapp 100 Euro.

10) Pedelec Fatbike

„Was für ein schickes Monster“ – so die Rezension eines Kunden bei Amazon für das elektrisch unterstützte Fatbike Fitifito FT26. Mit seinen dicken Reifen, die sicheres Vorankommen auch abseits der Straße garantieren, seinen Scheibenbremsen und der Suntour-Federgabel ist es tatsächlich ein echter Hingucker. Erhältlich ist das Fahrrad bereits ab 1.099 Euro..

