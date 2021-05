Das Corona-Update vom 17. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Damit noch mehr Menschen geimpft werden können und damit noch schneller die angestrebte Herdenimmunität gegen das Coronavirus erreicht werden kann, sollen ab Juni auch die Betriebsärzte impfen. Manche Betriebe wie etwa Edeka Nord oder Rewe versuchen sogar, mit Prämien ihre Mitarbeiter zum Impfen zu bewegen. Viele Beschäftigte sind nun verunsichert. Sie fragen sich, ob sie sich impfen lassen müssen, wenn ihnen ihr Arbeitgeber einen Termin anbietet.

Kann man gekündigt werden, wenn man sich weigert? Wer trägt das Risiko? Unsere Autoren Michael Kerler und Stefan Küpper sind den wichtigsten Fragen rund um das Thema Corona-Impfungen durch Betriebsärzte nachgegangen. Lesen Sie hier weiter, um mehr zu erfahren.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

G ute Nachrichten aus Augsburg : Ab Mittwoch ist wieder "Click & Meet" erlaubt. Die Infektionszahlen sind in Augsburg in den letzten Wochen gesunken, das ermöglicht nun Lockerungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Montag nach Angaben der Stadt bei 116,0. Weitere Informationen finden Sie hier.



Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.598.846 Fälle, das sind 5412 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 626.403 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1028 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 30.743.232 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 37,0 Prozent. Vollständig geimpft wurden 9.332.160 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 11,2 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

