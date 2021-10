Das Corona-Update vom 27. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Corona-Sonderlage läuft noch bis zum 24. November. Die Ampelkoalition hat sich nun gegen eine Verlängerung ausgesprochen. SPD, Grüne und FDP haben ein Eckpunktepapier vorgelegt, wonach bis März 2022 eine Übergangsphase gelten soll. Welche Punkte dabei wichtig sind und warum es keinen "Freedom-Day" geben soll, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Uniklinik in Augsburg hat bundesweit mit am meisten Corona-Patienten. Planbare Eingriffe müssen wieder abgesagt werden, weil Intensivkapazitäten eng werden . Der Anteil der schweren Corona-Fälle unter den Patienten steigt zudem. Mehr dazu erfahren Sie hier.



hat bundesweit mit am meisten Corona-Patienten. Planbare Eingriffe müssen wieder abgesagt werden, . Der Anteil der schweren Corona-Fälle unter den Patienten steigt zudem. In der Pandemie haben die Behörden in Augsburg tausende Bußgelder verhängt , die Einnahmen gehen in die Millionen. Jeder 30. Augsburger hat im Schnitt gegen die Corona-Regeln verstoßen. Wie weit vorne die Stadt im bayernweiten Vergleich liegt, lesen Sie hier.



, die Einnahmen gehen in die Millionen. Wie weit vorne die Stadt im bayernweiten Vergleich liegt, Viele Patientinnen und Patienten in der Augsburger Uniklinik müssen wegen Corona behandelt werden, trotzdem leugnen manche noch immer das Virus . Für das Klinikpersonal ist das eine extreme Belastung.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.506.415 Fälle verzeichnet, das sind 23.212 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 796.336 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5660 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 428 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 360 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 111,1 Millionen Impfungen verabreicht. 57.562.198 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.191.607 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

In Bayern können Kinobetreiber freiwillig die 3G-plus-Regel bei ihren Besuchern anwenden. Der Kauferinger Filmpalast will das nicht mehr und übt stattdessen scharfe Kritik am Landratsamt Landsberg.

3G-Plus: Kauferinger Kinobetreiber kritisiert Landratsamt scharf

Die Corona-Krise trifft die Reisebranche wieder heftig. Der Umsatz bricht im ablaufenden Tourismusjahr erneut ein. Inzwischen mehren sich aber Anzeichen für eine Wende.

Reisebranche: Umsatz bricht erneut ein, doch Trendwende in Sicht

Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg ist bei über 200, das Gesundheitsamt ruft nach Verstärkung. Was bedeutet das für die Bürger? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Inzidenz über 200: Warum die Ämter Infektionsketten nicht durchbrechen können