Das Corona-Update vom 5. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Sieben verlängerte Wochenenden liegen bereits hinter dem Augsburger Plärrer, ein Wochenende steht noch bevor. Doch auch wenn die verbleibende Zeit nicht mehr lange ist, gelten jetzt noch einmal neue Regeln. Ohne Testnachweis darf kein Besucher mehr auf das Plärrergelände. Dass es wegen der Corona-Pandemie Auflagen gibt, ist nachvollziehbar, findet unser Autor Michael Hörmann. Seiner Meinung nach gehen sie in diesem Fall aber zu weit. Warum er das so sieht, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Es mag nicht so recht weitergehen mit der Impfkampagne in Deutschland . Erst etwa 61 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Auch Bratwürste und Theatertickets treiben die Zahl nicht in die Höhe. Es ist offensichtlich, dass Deutschland auf einen mindestens mittelbaren Impfzwang zusteuert, meint unser Autor Stefan Lange . Zum ganzen Kommentar geht es hier entlang.

Seit dem 1. August müssen alle Personen ab zwölf Jahren bei ihrer Einreise nach Deutschland einen aktuellen Testnachweis vorlegen – alternativ müssen sie genesen oder geimpft sein. Am Grenztunnel Füssen kontrollieren Polizisten die 3G-Regel. Was sie dabei erleben, erfahren Sie hier.

Im Allgäu ist man sich uneins, ob es nach den Ferien ein Impf-Angebot an den Schulen geben sollte. In Memmingen ist die Nachfrage nach Schüler-Impfungen derweil deutlich höher als in Bad Wörishofen . Woher die Unterschiede kommen,



Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 4.005.641 Fälle verzeichnet, das sind 10.453 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 684.732 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1447 mehr als am Vortag. (Stand: 5. September)

In Deutschland wurden inzwischen 102.414.255 Impfungen verabreicht. 54.541.599 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 65,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 50.754.494 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 61 Prozent. (Stand: 3. September)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

