Das Corona-Update vom 8. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Bayern sieht rot – zumindest was die Pandemie angeht. Heute sprang die Corona-Ampel um, es gilt die rote Warnstufe und damit gelten ab morgen strengere Regeln. Der Maskenstandard wurde generell auf FFP2 erhöht. Wo bisher die 3G-Regel galt, gilt nun 3G-plus. Was sich darüber hinaus ändert, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die neuen Regeln haben auch Folgen für Betriebe und Angestellte. Die Unternehmen müssen Schutzmaßnahmen hochfahren. Doch Kritik wird laut.

Die Politik sucht nach Wegen aus der sich verschärfenden Pandemie. Zum Teil drängen Politikerinnen und Politiker die Impfkommission, schneller zu entscheiden. Doch die Experten verteidigen ihre Arbeitsweise. Dahinter steckt ein jahrzehntealter Konflikt.

Auch für Fußball-Fans ändern sich die Regeln. Wenn der FC Augsburg nach der Länderspielpause am Freitag den FC Bayern München in der WWK-Arena empfängt, dann darf der FCA nur geimpfte oder genesene Zuschauer ins Stadion lassen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.782.546 Fälle verzeichnet, das sind 15.513 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 868.342 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6.099 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 609 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 113.164.222 Impfungen verabreicht. 57.954.075 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.810.095 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,1Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Bayernweit steht die Corona-Ampel auf Rot. Wie ist die Lage in Augsburg - auch im Vergleich zum Herbst 2020, als die zweite Welle die Stadt hart getroffen hatte?

Ältere infizieren sich wieder häufiger: So entwickelt sich die Corona-Lage

Mit Sorgen schauen die Verantwortlichen des Christkindlesmarkts auf die Corona-Zahlen. Tourismusdirektor Götz Beck erklärt, warum die Veranstaltung für Augsburg so wichtig ist.

Findet der Christkindlesmarkt trotz explodierender Corona-Zahlen statt?

Die Stadt Augsburg erreicht die Corona-Warnstufe Rot. Ab Dienstag gelten daher strengere Regeln - das bedeutet vor allem mehr 2G.

Augsburg ist jetzt Corona-Hotspot: Das gilt ab Dienstag in der Stadt