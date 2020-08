vor 60 Min.

Jeder Zweite nutzt regelmäßig ein Streaming-Abo

Jeder Zweite in Deutschland nutzt regelmäßig Streaming-Dienste wie beispielsweise Netflix.

Sehen was man will statt das, was läuft: Streaming-Angeboten werden immer beliebter. Das klassische Fernsehen steht aber weiter hoch im Kurs.

Jeder Zweite in Deutschland nutzt inzwischen regelmäßig ein Streaming-Abo. Das geht aus der "Bewegtbildstudie 2020" der Zeitschrift " TV Spielfilm" hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Demnach streamen 54 Prozent in der Gesamtbevölkerung mindestens einmal im Monat bei einem kostenpflichtigen Anbieter. Im Vorjahr waren es noch 49 Prozent gewesen, 2018 erst 41 Prozent. Bei den unter 30-Jährigen haben der Umfrage zufolge sogar 82 Prozent ein Streaming-Abo. Die Marktforscher von GfK haben im April und Mai 2000 Menschen online befragt.

Klassisches TV steht mit einem Nutzer-Anteil von 88 Prozent laut Studie weiter an der Spitze der Bewegtbildangebote, verliert aber zum Vorjahr (90 Prozent) zwei Punkte. 2018 waren es 87 Prozent gewesen.

