vor 48 Min.

Wer ist Alice Salomon? Digital

Das Google Doodle ehrt heute die deutsche Feministin und Sozialreformerin Alice Salomon. Sie hätte ihren 146. Geburtstag gefeiert.

Die deutsche Feministin, Pädagogin, Ökonomin und Sozialreformerin Alice Salomon hätte heute ihren 146. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Grund wird sie heute mit einem Google Doodle geehrt.

Wie es im späten 19. Jahrhundert üblich war, wurde Salomon nicht unterrichtet. Trotzdem war sie eine der ersten Frauen in Deutschland, die einen Doktortitel erhielten. In ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen.

Alice Salomon wollte soziale Arbeit als Wissenschaft integrieren

Bekannt ist Salomon vor allem für ihren Eisatz, soziale Arbeit als Wissenschaft zu integrieren. Sie war eine Vorreiterin der Idee, soziale Arbeit zu unterrichten. 1900 trat sie dem Bund deutscher Frauenvereine bei, bei dem sie auch lange als stellvertretende Vorsitzende tätig war.

In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg wanderte Salomon in die USA aus, wo sie ihre Arbeit als Präsidentin der International Women's Federation und der International Association of Schools of Social Work fortsetzte.

Google Doodle heute zeigt Alice Salomon

Die deutsche Regierung würdigte ihren Beitrag für die Gesellschaft mit einer Briefmarke zu ihrem Gedenken im Jahr 1989. Ab den 1980er Jahren wurde sie zudem durch Namensverleihung an Hochschulen, Verkehrswegen, Kinder- und Hilfseinrichtungen gewürdigt.

Das heutige Google Doodle wurde von Thomke Meyer gestaltet. Es soll an Salomon als Lehrerin, Forscherin und soziale Aktivistin erinnern. (AZ)

Themen Folgen