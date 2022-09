Apple stellt neues Smartphone vor: Das kann das iPhone 14

Am Mittwoch hat Apple das iPhone 14 vorgestellt. Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell hat das Smartphone einige neue Funktionen. Alle Infos finden Sie hier.

Apple bringt in diesem Herbst wieder ein neues Smartphone auf den Markt bringen. Äußerlich unterscheidet sich das iPhone 14 im Vergleich zum Vorgängermodell zwar kaum, dafür hat es aber etliche neue Funktionen. Die wichtigsten Informationen dazu, zum Preis und zur Vorbestellung finden Sie hier.

Neue Funktionen des iPhone 14

In das iPhone 14 wurde ein hauseigenes System zur Verbindung mit Satelliten integriert. Dadurch können Notfall-Nachrichten per Satellit verschickt werden, wenn man sich in Gegenden ohne Mobilfunk-Empfang befindet. Bisher benötigte man dafür spezielle Telefone mit größeren Antennen. Apple räumte bei seiner Keynote aber schon ein, dass die Verbindung eine technische Herausforderung ist. So müsse das iPhone direkt auf den Satelliten gerichtet sein, und die Übermittlung könne einige Sekunden oder mehrere Minuten dauern. Da die Satelliten nicht mit bloßem Auge sichtbar sind, bekommen die Nutzer Hilfe zur Ausrichtung der Geräte mit einer Grafik auf dem Bildschirm. In Deutschland wird es diese Funktion jedoch vorerst nicht geben. Sie ist zunächst lediglich in den USA und Kanada verfügbar.

Wie auch die neue Apple Watch hat das iPhone 14 verbesserte Beschleunigungssensoren, die mehrere Formen von Autounfällen erkennen sollen – etwa Auffahrunfälle und Überschläge. In einem solchen Fall soll das Smartphone Notrufzentrale, Notfallkontakte kontaktieren und dabei auch den Unfallort übermitteln.

Eine weitere neue Funktion des Smartphones ist der überarbeitete Sperrbildschirm. Seit Jahren arbeitet Apple daran, und gerade jetzt ist es sinnvoll, da die Funktion mit einer anderen einhergeht: einem Always-on-Display. Das iPhone 14 Pro kann – wie die Apple Watch – Widgets mit Wetter, Kalender, Aktivitäten und anderen Daten anzeigen, während der Bildschirm auf einer niedrigen Helligkeit und Bildrate bleibt. Wie auch bei der Apple Watch soll es eine Einstellung geben, die verhindert, dass sensible Daten auf dem Sperrbildschirm für alle sichtbar erscheinen.

Die Pro-Modelle haben zudem eine verkleinerte Display-Aussparung für Selfie-Kamera und Gesichtserkennung sowie einen 48-Megapixel-Sensor im neuen Kamerasystem, der unter anderem für bessere Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgen soll. Die Hauptkamera hat einen größeren Sensor und ein lichtstärkeres Objektiv mit einer Blende von f/1,5. Die Frontkamera verfügt über einen Autofokus. Ein Ultraweitwinkelobjektiv gibt es weiterhin.

Im iPhone 14 steckt der im vergangenen Jahr mit dem iPhone 13 vorgestellte A15-Bionic-Chip mit sechs Prozessorkernen und der 5-Core-GPU, die bislang nur in den Pro-Modellen zum Einsatz kam. Der 6-Kern-Prozessor des neuen A16-Chips setzt weiterhin auf vier Effizienzkerne und zwei Hochleistungskerne, die bis zu 20 Prozent weniger Strom verbrauchen. Nach Angaben von Apple soll der Chop der schnellste und gleichzeitig sparsamste in der Branche sein. Das iPhone 14 Plus hat zudem einen größeren Akku als das Vorgängermodell. 4.325 Milliamperestunden stecken im Inneren des Smartphones.

In den USA fehlt dem iPhone 14 erstmals ein klassischer SIM-Kartenslot. Apple setzt dort komplett auf eine umprogrammierbare eSIM. In Deutschland gibt es weiterhin einen Schacht für klassische SIM-Karten.

Video: AFP

iPhone 14: Größen

Apple bietet sein neues Smartphone in neuen Größen an. Das klassische iPhone 14 hat 6,1 Zoll und das iPhone 14 Plus 6,7 Zoll. Das iPhone mini gibt es nicht mehr.

iPhone 14: Was ist der Preis?

Die neuen Funktionen haben ihren Preis. Die neuen Geräte werden quer durch die Bank teurer als ihre Vorgänger. Die neuen Geräte werden quer durch die Bank teurer als ihre Vorgänger. Das Grundmodell des iPhone 14 kostet 999 Euro gegenüber 899 Euro beim iPhone 13. Die Preise für das iPhone 14 Pro fangen nun bei 1299 Euro statt zuvor 1149 Euro an. Beim größeren Pro Max sind es jetzt mindestens 1449 Euro statt zuvor 1249 Euro. Und das teuerste iPhone, das Pro Max mit einem Terabyte Speicher, kostet nun 2099 Euro - 250 Euro mehr als beim iPhone 13. In den USA bleiben die Preise unverändert.

iPhone 14 vorbestellten

Ab dem 9. September kann das iPhone 14 vorbestellt werden. Das Grundmodell ist dann ab dem 16. September erhältlich. Das iPhone 14 Plus kommt in Deutschland am 7. Oktober auf den Markt.