Bei WhatsApp blockiert? So finden Sie es heraus

Ob man bei WhatsApp blockiert wurde oder nicht, lässt sich mit ein paar Hinweisen herausfinden. Wie genau das geht, erfahren Sie hier.

Wenn einem ein bestimmter Kontakt beim Messenger-Dienst WhatsApp unangenehm ist, kann man diesen Kontakt ganz einfach blockieren. Aber das kann einem natürlich auch selbst passieren: Aber wie erfährt man überhaupt, ob man selbst blockiert wurde?

Bei WhatsApp blockiert? Das sind die Hinweise

Eine ganz eindeutige Info - wie etwa: "Sie wurden blockiert" - gibt es bei WhatsApp nicht. Allerdings lässt sich mit Hilfe mehrerer Anzeichen zumindest darüber spekulieren. Selbst das Unternehmen WhatsApp spricht in seinem Hilfebereich von "Hinweisen" darauf, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, es herauszufinden.

Sie wurden mit großer Wahrscheinlichkeit von einem anderen Kontakt bei WhatsApp blockiert, wenn folgende Umstände zutreffen:

Online-Status fehlt: Bei dem entsprechenden Kontakt können Sie den „Zuletzt online“-Zeitstempel und den Online-Status im Chatfenster nicht mehr sehen. Sie haben also keine Information darüber, wann die Person zum letzten Mal WhatsApp verwendet hat.

Bei dem entsprechenden Kontakt können Sie den „Zuletzt online“-Zeitstempel und den Online-Status im Chatfenster nicht mehr sehen. Sie haben also keine Information darüber, wann die Person zum letzten Mal verwendet hat. Fehlendes Profilbild : Sie sehen keine Aktualisierungen des Profilbilds des Kontakts. Statt des Fotos wird ein generisches, grau-weißes Ersatzbild mit einer stilisierten Person angezeigt.

Sie sehen keine Aktualisierungen des des Kontakts. Statt des Fotos wird ein generisches, grau-weißes Ersatzbild mit einer stilisierten Person angezeigt. Nur ein Häkchen: Alle Nachrichten, die Sie an einen Kontakt schicken, der Sie blockiert hat, werden nur mit einem Häkchen gekennzeichnet. Das heißt nur, dass die Nachricht gesendet wurde, sie kommt allerdings nicht bei dem Kontakt an. Allerdings: Wenn Sie ein zweites Häkchen - Nachricht zugestellt - sehen, sind Sie nicht blockiert worden.

Alle Nachrichten, die Sie an einen Kontakt schicken, der Sie blockiert hat, werden nur mit einem Häkchen gekennzeichnet. Das heißt nur, dass die Nachricht gesendet wurde, sie kommt allerdings nicht bei dem Kontakt an. Allerdings: Wenn Sie ein zweites Häkchen - Nachricht zugestellt - sehen, sind Sie nicht blockiert worden. WhatsApp-Anruf kommt nicht an: Um ganz sichergehen zu wollen, können Sie den Kontakt mit einem Whatsapp-Sprachanruf anrufen. Sind Sie blockiert, erreichen die Anrufe den Empfänger nicht.

Bei WhatsApp blockiert? Keine Garantie

Treffen die oben genannten Hinweise zu, kann das bedeuten, dass der entsprechende Kontakt Sie blockiert hat. Eine Garantie gibt es allerdings nicht. Möglicherweise hat die Person auch nur sehr wenige Informationen über sich bei WhatsApp gespeichert, besitzt also etwa kein Profilbild oder hat die Gelesen-Häkchen deaktiviert.

WhatsApp selbst erklärt das Fehlen einer eindeutigen Blockiert-Info mit Privatsphäre: "Wir haben dies absichtlich nicht eindeutig gestaltet, um deine Privatsphäre zu schützen, wenn du jemanden blockierst. Das heißt, wir können dir keine Auskunft darüber geben, ob du von jemandem blockiert wirst."

Bei WhatsApp blockiert? Das ist kein Hinweis darauf

Das Blockieren eines Kontakts verhindert allerdins nicht, dass beide Kontakte weiterhin die eigenen Nachrichten in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe sehen können. Wer von einem Kontakt blockiert ist, sieht also auch weiterhin dessen Nachrichten in dieser Gruppe.

Es kann also durchaus sein, dass Sie blockiert wurden, wenn Sie zwar in Gruppen noch Nachrichten von der Person sehen, ansonsten aber alle oben genannten Punkte eingetreten sind.