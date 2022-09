Schwangere Lehrerinnen dürfen wieder unterrichten – was sagen Betroffene?

Wegen Corona durften sie ihre Schulen nicht betreten, ab Oktober ist das Verbot aufgehoben. Wir suchen schwangere Lehrerinnen, die uns erzählen, was sie davon halten.

2900 Lehrerinnen sind in Bayern aktuell schwanger. Bis Mitte September war für sie klar: Präsenzunterricht dürfen sie nicht halten, ihre Klassenzimmer nicht einmal betreten. Das war wegen des Coronarisikos verboten. Ab dem 4. Oktober ist das Verbot aufgehoben, wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ankündigte. "Nicht als Zwang, aber als Möglichkeit."

Warum wollen Sie wieder unterrichten? Warum warten Sie lieber noch ab?

Das wirft die Frage auf, ob die betroffenen Lehrerinnen überhaupt wieder vor Ort arbeiten wollen. Wie ernst muss man Corona aktuell nehmen? Wie gut funktioniert es, dem Lehrberuf teilweise auch ohne Anwesenheit im Klassenzimmer nachzukommen? Diese Fragen dürften für schwangere Lehrerinnen, die jetzt vor der Entscheidung stehen, wie es ab Oktober weitergeht, eine Rolle spielen.

Sind Sie aktuell in dieser Situation, stehen also als schwangere Lehrerin vor der Frage: Möchte ich überhaupt zurück ins Klassenzimmer? Wir freuen uns, wenn Sie bereit sind, uns Ihre Meinung zum Thema mitzuteilen. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an marco.keitel@augsburger-allgemeine.de

