Telefonieren ins EU-Ausland wird ab 2029 kostenlos

Aktuell kostet ein Anruf ins EU-Ausland höchstens 19 Cent pro Minute. Ab 2029 soll die zusätzliche Gebühr komplett wegfallen.

Das EU-Parlament will Roaminggebühren ab 2029 abschaffen. Dann sollen Telefonanbieter laut einem Bericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland keine Extrakosten mehr für Telefonate in ein anderes EU-Land verlangen dürfen. Eigentlich wollte das Parlament das Ende der Zusatzkosten bereits in diesem Jahr einläuten, doch die Telekommunikationsbranche hatte dagegen rebelliert und erklärt, ihr würden mehr als zwei Milliarden Euro Einnahmen aus den Auslandsgesprächen bis 2029 wegfallen und für den Netzausbau fehlen.

Für welche Länder gilt EU-Roaming-Verordnung?

Großbritannien liegt zwar nicht in der EU, doch fast alle deutschen Mobilfunkanbieter zählen das Vereinigte Königreich zur EU-Roamingzone. In den Kleinstaaten Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstadt, die komplett von EU-Gebiet umschlossen sind, findet die EU-Roaming-Verordnung aber keine Anwendung. Manche Mobilfunkanbieter behandeln diese Gebiete aber trotzdem wie EU-Länder. Wer dorthin reist, sollte daher vor der Reise seinen Handyvertrag prüfen.

Auch für die Funknetze auf Schiffen gilt die EU-Roaming-Verordnung nicht. Nutzt man sein Smartphone über das Bordfunknetz, muss man auch innerhalb der EU mit hohen Roaminggebühren rechnen. Eine Gesprächsminute kann laut dem ADAC bis zu zehn Euro kosten. Auch in Flugzeugen sollte man vorsichtig sein.

Roaminggebühren: Was Anrufe ins EU-Ausland aktuell kosten

Die Roaminggebühren werden durch eine EU-Verordnung festgelegt. Diese sorgt für niedrige Preise beim Telefonieren im Ausland und verhindert hohe Telefonrechnungen. Die Verordnung beschreibt, wie viel Mobilfunkanbieter für das Telefonieren im europäischen Ausland maximal verlangen dürfen.

Abgehende Anrufe kosten aktuell höchstens 19 Cent, ankommende Anrufe fünf Cent. Das gilt für alle Anrufe zu einem Anschluss im EU‑Ausland. Wer für den kommenden Urlaub in Paris bereits einen Tisch in einem Restaurant reservieren will oder einen Freund auf Mallorca anrufen möchte, bezahlt aktuell höchstens 19 Cent pro Minute. Wer sich im EU-Ausland aufhält, kann innerhalb dieses Landes und in sein Heimatland ohne zusätzliche Kosten telefonieren.