16-Jähriger wird bei Unfall bei Fristingen schwer verletzt

Gerade als er bei Dillingen mit seinem Mofa einen Traktor mit Anhänger überholen wollte, bog der links ab.

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden ist ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Fristingen. Kurz nach 17 Uhr wollte der junge Mann mit seinem Leichtkraftrad auf einem Teerweg südlich des Fristinger Solarparks ein landwirtschaftliches Anhängergespann überholen.

Der 58-jährige Fahrer des Gespanns bog beim Überholvorgang des Zweiradfahrers nach links in die Verlängerung des Fürstenwegs ab.

Dem Hubschrauber wurde der Jugendliche ins Augsburger Klinikum geflogen

Es kam zur Kollision zwischen einem der Anhänger und dem Leichtkraftrad. Der 16-Jährige wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Augsburger Klinik geflogen.

An seinem Kraftrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an.

Die Feuerwehren aus Dillingen, Fristingen und Kicklingen waren im Einsatz

Für die Maßnahmen vor Ort unterstützen die Feuerwehren Dillingen, Fristingen und Kicklingen mit rund 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen. Ebenfalls waren ein Notarztwagen, eine Krankenwagenbesatzung und ein Rettungswagen eingesetzt. (pol)

