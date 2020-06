13:30 Uhr

18-Jähriger baut in Dillingen betrunken Unfall

Ein 18-Jähriger baute in Dillingen betrunken einen Unfall.

Mit 1,4 Promille setzt sich der junge Mann noch hinters Steuer - das führt zu reichlich Sachschaden.

In der Nacht zum Sonntag fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw den Stadtberg in Dillingen hinunter. Dabei touchierte er den Bordstein und ein in den Parkbuchten abgestelltes Auto. Ein aufmerksam gewordener Anwohner blickte auf die Straße und sah, wie der Verursacher mit seinem Wagen flüchtete. Der Zeuge verständigte die Polizei, welche das Auto des Mannes kurz darauf beim Festplatz feststellen konnte.

Da vom Fahrer weiterhin jede Spur fehlte, wurde nach ihm gefahndet. Die Beamten konnten ihn schließlich einige Zeit darauf aufgreifen. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von circa 1,4 Promille. Weiterhin lagen Hinweise für vorangegangenen Drogenkonsum vor. Der 18-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutentnahme mitgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der durch den Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (pol)

