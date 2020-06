06:02 Uhr

19-Jähriger randaliert in Gundelfingen

Junger Mann verletzt mit Metallstange 21-Jährigen und 24-Jährigen. Er demolierte in Gundelfingen auch einen Stromkasten. Und das ist nicht alles.

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nun gegen einen jungen Mann, der am Freitagabend in Gundelfingen ausgerastet ist. Die Beamten waren gegen 22.30 Uhr in die Lauinger Straße gerufen worden. Ein 19-Jähriger war dort laut Polizeibericht mit einer Metallstange auf einen 21-Jährigen und einen 24-Jährigen losgegangen und verletzte beide leicht. Beim Eintreffen zweier Polizeistreifen war der 19-Jährige bereits geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später im Rahmen einer sofortigen Fahndung gestellt werden.

Stromkasten aus der Verankerung getreten

Wie sich herausstellte, hatte der 19-Jährige auch einen Stromkasten aus der Verankerung getreten und diesen beschädigt. Der mit über 1,4 Promille alkoholisierte Randalierer wurde bei der Polizei in Dillingen für mehrere Stunden in Arrest genommen. Bereits am selben Abend gegen 21 Uhr hatten der 19-Jährige und ein 17-jähriger Kumpane auf dem ‚Auf der Insel‘ in Gundelfingen gelegenen Basketballplatz einen 18-Jährigen, einen 19-Jährigen sowie eine 20-Jährige beleidigt und durch Schläge leicht verletzt. Gegen den 19-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet, sein 17-Jähriger Gefährte wurde wegen Körperverletzung angezeigt.

Auch ein Telekommunikationskasten wurde beschädigt

Im Gundelfinger Spitalgarten stellten die Beamten fest, dass ein Telekommunikationskasten mutwillig beschädigt worden war. Ob diese Tat auch auf das Konto des 19-Jährigen geht, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden.

Themen folgen