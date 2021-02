16:00 Uhr

2,36 Promille: Autofahrer fährt in Frauenstetten gegen Baum

Ein 39-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag mit dem Auto in Frauenstetten von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei (Symbolfoto) 2,36 Promille Alkohol im Blut.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitag kurz vor Mitternacht in Frauenstetten einen Unfall verursacht. Der 39-Jährige und sein Beifahrer verstießen zudem gegen die Ausgangssperre.

Ein 39-Jähriger ist am Freitag im Buttenwiesener Gemeindeteil Frauenstetten gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz vor Mitternacht aufgrund Alkoholeinfluß und nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen zuerst über eine Verkehrsinsel gefahren.

Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer bleiben unverletzt

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 2,36 Promille. Der 39-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt.

Am Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro. Wie hoch der Schaden am Baum und am Leitpfosten ist, steht derzeit noch nicht fest.

Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung

Laut Polizeibericht ist der 39-Jährige zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Damit nicht genug: Gegen beide Fahrzeuginsassen wird zudem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung erstattet. (pol)

