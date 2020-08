00:32 Uhr

2,5 Millionen Deckel gesammelt

Mehr als 2,5 Millionen Kunststoffdeckel hat der Rotary-Club Dillingen im Landkreis gesammelt. So konnten rund 5000 Polio-Impfungen finanziert werden. Damit ist es nun vorbei.

Dillinger Rotarier helfen beim Kampf gegen Kinderlähmung

Der Rotary-Club Dillingen dankt allen Sammlern und Unterstützern der jüngsten Sammelaktion. „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“, so lautete das Motto (wir berichteten). An vielen Standorten im ganzen Landkreis konnten in den vergangenen zwei Jahren die bunten Kunststoffdeckel abgegeben werden. Auch Kindergärten und Schulen haben für dieses Projekt gesammelt. Mehr als 2500000 Deckel wurden hierbei im Landkreis Dillingen gesammelt. Durch den Erlös konnten mehr als 5000 Impfungen zur Bekämpfung der Kinderlähmung bezahlt werden.

Die Gesamtmenge für Deutschland seit 2014 liegt bei 1730 Tonnen Kunststoffdeckel. Mit dem Reingewinn in Höhe von 410000 Euro konnten weltweit 3,3 Millionen Polio-Impfungen finanziert werden. Wie der Rotary-Club Dillingen mitteilt, musste diese Aktion leider eingestellt werden, weil die Preise auf dem Markt für Sekundärrohstoffe zuletzt deutlich gesunken sind. Die Erlöse konnten daher nicht mehr sichergestellt werden. Hintergrund des Preisverfalls seien Marktverschiebungen, die durch das chinesische Importverbot für Kunststoffabfälle entstanden. Der Verein „Deckel-drauf“ war gezwungen, sich auflösen.

Die Rotarier im Landkreis Dillingen sagen ein großes Danke an alle Mitarbeiter der Abgabestellen, Unterstützer und Freunde der runden, bunten, kleinen Kunststoffdeckel. Durch die Aktion sei ein wunderbares Projekt unterstützt worden. (pm)

