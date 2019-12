11:22 Uhr

2020 wird aufregend: Wenn im neuen Jahr Wendepunkte anstehen

Für so manchen steht im neuen Jahr 2020 ein großer Wendepunkt an.

Für so manchen wird das nächste Jahr besonders, etwa aus familiären oder beruflichen Gründen. Wir haben nachgefragt.

Neues Jahr, neues Glück? Manche Menschen wissen schon, dass 2020 für sie besonders wird: Für Leonie Heidel aus Gundremmingen ändert sich nächstes Jahr einiges. Die 17-Jährige macht im Frühjahr ihr Abitur und möchte danach für acht Monate ins Ausland. Im Oktober plant sie, einen Monat in Thailand zu verbringen und ab November ist sie dann auf einer Rundreise an der Ostküste Australiens unterwegs. In der zehnten Klasse hat sie schon einmal drei Monate in Australien verbracht und deshalb steht auch auf dem Plan, ihre Gastfamilie und ihre ehemalige Schule zu besuchen und sich mit alten Freunden zu treffen.

Nach dem Abi acht Monate ins Ausland

Momentan ist sie auf ihrer Tour noch allein, doch sie könnte sich gut vorstellen, mit einer Freundin aus Australien zusammen zu reisen. Ob sie sich an eine Organisation wendet, weiß sie noch nicht genau. Zwar hätte sie dann schon Kontakte vor Ort und auch Hilfe bei Problemen, aber trotzdem möchte sie allein und unabhängig durch das Land ziehen und neue Leute kennenlernen. Angst hat sie nicht unbedingt vor der Reise, eher macht sie sich ein bisschen Sorgen, dass sie viel von dem, was hier passiert, verpassen könnte. Doch sofort nach dem Abitur zu studieren, kommt für sie nicht in Frage. Sie möchte ein bisschen Zeit für sich haben und da biete sich „Work and Travel“ durch Australien sehr gut an. „Wenn man es nicht nach dem Abitur macht, dann macht man es nie mehr“, sagt die 17-Jährige.

Leonie Heidel macht 2020 ihr Abitur und geht dann ins Ausland. Bild: Kim Schuhmacher

Nach 36 Jahren Schluss als Bürgermeister

Für Bernd Steiner werden die kommenden Wochen besonders werden. Der Syrgensteiner Bürgermeister erlebt seine letzten Monate als Bürgermeister. Nach 36 Jahren wird für Steiner nach den anstehenden Kommunalwahlen als Gemeindeoberhaupt Schluss sein. Denkt er schon viel an diesen Wendepunkt? „Bis zu den Wahlen ist noch relativ viel zu tun“, sagt er. „Deshalb habe ich mir darüber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht.“ Wahrscheinlich müsse er sein Leben im ersten halben Jahr nach diesem Einschnitt erst einmal sortieren, erwartet Steiner. Schließlich leitete er seit mehr als drei Jahrzehnten die Geschicke der Bachtalgemeinde und das mit großem Zeitaufwand. „Man war 24 Stunden, das ganze Jahr, in der Verantwortung“, sagt Steiner. Da sei es schön zu wissen, in Zukunft nicht mehr unter diesem Druck zu stehen, sondern sich das Engagement, das er weiterhin für die Gemeinde leisten möchte, freiwillig aussuchen zu können. Sorgen, dass er ohne die Vielzahl an beruflichen Aufgaben plötzlich in ein Loch fällt, habe er aber nicht. „Privat habe ich in der Vergangenheit viel zurückgestellt“, sagt er. „Da gibt es nun viel aufzuarbeiten.“ Einen Traum, für den bislang keine Zeit war, möchte er sich auch noch erfüllen: eine Reise nach Skandinavien.

Im April kommt das zweite Kind

Simone Lappler aus Unterbaar hat auch ein aufregendes Jahr vor sich. Im April wird ihr zweites Kind zur Welt kommen. Zusammen mit ihrem Mann wohnt die 34-Jährige in Oberthürheim, Sohn Xaver, zehn Monate alt, komplettiert die Familie bislang. „Schwanger mit Kind, das ist anstrengend, aber mein Mann, zwei Uromas und zwei Omas helfen.“ Die Uris seien noch richtig fit und würden sich immer sehr über den Besuch des kleinen Buben freuen. Mama sein sei ein Fulltime-Job. Doch Lappler betrachtet sich als „gesegnet“, weil Xaver so unkompliziert sei. Das mache sie zu einer lockeren Mama. Wenn allerdings im April das Töchterchen zur Welt kommt, hat die 34-Jährige noch mal eine ganz neue Aufgabe: „Dann habe ich zwei Wickelkinder.“ Und das Zuhause wird bunter. Denn während Xaver vor allem einfarbige Kleidung bekommt, wird das Töchterchen auch rosa tragen. „Das gehört dazu“, sagt Simone Lappler und lacht. Ihr Mann und sie hätten immer zwei Kinder gewollt. „Und ein Bub und ein Mädchen – was will man mehr?“ (corh, ands, dz)

