22-Jähriger bedroht seine Schwester mit einem Messer

Polizei muss bei einem heftigen Familienstreit in Lauingen eingreifen. Stand der Bruder unter Drogeneinfluss?

In Lauingen ist ein heftiger Familienstreit völlig eskaliert. Ein 22-Jähriger geriet erst mit seiner Mutter, dann mit dem 25-jährigen Bruder aneinander. Dabei stieß der jüngere Bruder dem älteren mit dem Kopf gegen eine Wand, wobei dieser sich eine Platzwunde zuzog. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten hatte der 22-Jährige das Haus verlassen. Als er gegen 20.30 Uhr zurückkehrte, kam es zu erneuten Streitigkeiten und er schlug auf seine 18-jährige Schwester ein. Diese wurde leicht verletzt.

Er beschädigte auch das Auto seiner Mutter

Außerdem beschädigte er das Auto seiner Mutter, indem er ein Rücklicht einschlug. Als die Familie die Polizei rief, lief der 22-Jährige erneut davon. Gegen 23.20 Uhr kehrte er wieder zurück und begann erneut zu randalieren. Er bedrohte seine Schwester mit einem Küchenmesser und sperrte sich dann in sein Zimmer ein. Dort konnte er ohne Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden, so die Polizei.

Mann wurde in psychiatrische Klinik eingewiesen

Vermutlich stand der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. (pol)

