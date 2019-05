vor 22 Min.

31-Jähriger schlägt auf Wertinger Volksfest zu

Die Polizei hatte am Wochenende im Zusamtal mehrere Einsätze. Ein Autofahrer prallt gegen einen Baum. Und in Hegnenbach fährt ein 18-Jähriger „Rallye“ im Dorf.

In der Nacht zum Sonntag ist es auf dem Wertinger Volksfest zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei gerieten um Mitternacht ein 31-Jähriger und ein 35-Jähriger, die beide nicht aus dem Landkreis stammen, aneinander. Im Laufe des Streits schlug der 31-jährige nach Angaben der Polizei seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der Sicherheitsdienst sorgte dafür, dass die Situation nicht weiter eskalierte. Die Mitarbeiter konnten den 31-Jährigen festhalten. Nach der Anzeigenaufnahme entließ die Polizei die beiden Kontrahenten. Der Schlag ging offensichtlich glimpflich ab. Der 35-Jährige brauchte keine medizinische Versorgung.

Gegen Baum gefahren Ein 53-jähriger Wertinger hat am Samstag gegen 23 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Wertingen und Binswangen einen Verkehrsunfall verursacht. Auf Höhe der Abzweigung in die Dillinger Straße verlor der Mann laut Polizeibericht die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte letztendlich frontal gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass sowohl der 53-Jährige als auch seine beiden Mitfahrer unter Alkoholeinfluss standen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von mehr als einem Promille. Der Wertinger musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten stellen seinen Führerschein sicher. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Reifen wurde aufgeschlitzt

Polizei stoppt 18-Jährigen Bereits am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über einen Autofahrer ein, der in auffälliger Weise durch den Altenenmünsterer Gemeindeteil Hegnenbach (Kreis Augsburg) fuhr. Dabei kam der Fahrer auch von der Straße ab und schlitzte einen Reifen des Wagens am Randstein auf. Nach diesem Vorfall fuhre der zunächst Unbekannte in Richtung Welden davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto führte, wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, zur Ermittlung eines 18-jährigen Schülers aus Emersacker. Die Beamten konnten ihn auf einem Feldweg nahe Emersacker anhalten. Der junge Mann gab an, im Wald „Rallye“ gefahren zu sein. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Gegen geparkten Wagen geprallt

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 28-jähriger Wertinger fuhr am Samstag gegen 14 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus einem Grundstück im Wertinger Stadtteil Geratshofen. Dabei prallte er gegen den geparkten Wagen einer Frau aus Winterbach. Durch die Anhängerkupplung am Auto des 28-Jährigen entstand am Fahrzeug der Winterbacherin eine Delle. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 1500 Euro an.

Was die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellt

Die Karambolage hatte eine weitere unangenehme Folge für den Mann: Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der aus dem Kosovo stammende 28-Jährige bereits seit über sechs Monaten in Deutschland wohnt. Da in dieser Zeit eine Umschreibung seiner kosovarischen Fahrerlaubnis auf eine deutsche hätte erfolgen müssen, erwartet den Mann nun laut Polizeibericht eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (pol)

