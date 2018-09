04:29 Uhr

50 Bauplätze und ein Hochwasserschutz für Mörslingen

2013 nahm das Baugebiet „Dreifaltigkeit“ in Mörslingen Gestalt an. Nun soll es erweitert werden.

Im Gemeinderat Finningen wurde am Donnerstagabend intensiv diskutiert. Wie stark soll Finningen wachsen?

Von Jonas Voss

Um Menschen dazu zu bewegen, auf das Land zu ziehen, braucht es neben ausreichend Bauplätzen ein attraktives Angebot vor Ort. Dazu gehört eine gute Infrastruktur. Sowohl Bauplätze als auch Radinfrastruktur sind am vergangenen Donnerstagabend Gegenstand von Diskussionen im Gemeinderat Finningen gewesen. Der Tourismusverein Donautal-Aktiv möchte im Rahmen des „Leader-Projekts Donau Täler 2.0“ das ohnehin gut ausgebaute Radnetz im Landkreis verbessern. Dies dient laut Angelika Tittl von Donautal-Aktiv, sie stellte das Projekt im Gemeinderat vor, auch dem Tourismus. Um Radfahrer weiter in die Region zu locken, möchte das Leader-Projekt landkreisübergreifend an bestimmten Örtlichkeiten Panoramaliegen, Brotzeittische, überdachte Rastplätze, Trinkwasserbrunnen oder Fahrradabstellmöglichkeiten anbieten. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich für die Gemeinde auf rund 4000 Euro. Davon muss die Kommune 40 Prozent selbst tragen.

Lieber eine Panoramaliege oder Brotzeittische?

An dem Projekt seien Hoteliers und Gastronomen im Landkreis beteiligt. Auf die Nachfrage von Gemeinderat Peter Herreiner, welche Gastronomen sich denn beteiligen würden, räumt Tittl ein, dass sich im Landkreis lediglich der Biergarten Oberbechingen beteiligt. Nachdem der Gemeinderat intensiv über die Kosten diskutierte, einigten sich die Räte schließlich auf eine Panoramaliege. Der Rest wurde abgelehnt.

Wie viele Baugebiete? Und wie groß?

Im zweiten Tagesordnungspunkt stellte Josef Schuster vom Ingenieur-Büro „Asco-Team GbR“ die Entwürfe für zwei neue Bebauungspläne dem Gemeinderat vor. Im Süden Mörslingens ist das Baugebiet „Am Brunnenplatz“ geplant, im Nordosten die Erweiterung des Baugebiets „Dreifaltigkeit“. „Am Brunnenplatz“ handele es sich um 17 Parzellen in der Größe von rund 700 bis 900 Quadratmetern, insgesamt 3100 Quadratmeter. Dazu komme ein Bauplatz im Westen mit fast 6500 Quadratmetern – dort möchte sich ein heimischer Betrieb ansiedeln. Außerdem kann sich laut Schuster eine Ärztin vorstellen, sich in diesem Baugebiet mit einer Praxis niederzulassen. Schuster schlug daher vor, das südliche Baugebiet in ein Mischgebiet umzuwandeln. Gemeinderätin Michaela Kölle wandte ein, die Gemeinde habe nicht mehr viele Baugebiete. Damit müsste sie auskommen. Und Norbert Lutmayr ergänzte, er wundere sich überhaupt, wieso es so große Bauplätze sein müssen. Laut Schuster bevorzugen die Menschen im ländlichen Bereich 800 bis 900 Quadratmeter. Josef Götz gab zu bedenken, die 6500 Quadratmeter sollen letztlich nicht anders genutzt werden als vereinbart. Im Baugebiet „Dreifaltigkeit“ sind 33 Bauplätze geplant. Die meisten mit rund 700 Quadratmetern.

Bauplätze kaufen oder halten?

„Wir könnten auch einmal Bauplätze behalten, anstatt sie immer direkt zu verkaufen“, sagte Gemeinderat Götz. Ihn störe dieser Kreislauf aus Schuldenaufnahme, Kauf und Verkauf von Grundstücken und dem Tilgen von Schulden. „Die Gemeinde sollte sich Bauplätze für die Zukunft erhalten.“ Der Zweite Bürgermeister Franz Weber entgegnete, in mehr als 20 Jahren Gemeinderat sei ihm noch nie untergekommen, dass die Gemeinde mit Bauplätzen habe hausieren gehen müssen. Bürgermeister Klaus Friegel entgegnete, die Gemeinde werde überhäuft mit Bauanfragen. Nicht nur von Einheimischen, sondern mittlerweile auch aus Gersthofen und weiter. „Ich erhalte alle 14 Tage eine Anfrage. Wir können nicht alles ignorieren.“ Derzeit gebe es viele Kinder, die vielleicht in Zukunft auch in der Gemeinde bauen wollen. Der Gemeinderat einigte sich letztendlich einstimmig darauf, in der nächsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss zu vollziehen. Aktuell seien die Parzellierungen noch nicht bindend.

Neues zum Hochwasserrückhaltebecken

Nachdem einigen Bauanträgen schnell und einstimmig zugestimmt wurde und auch der Bebauungsplan „Alte Ziegelei“ angenommen wurde, kam der Gemeinderat auf ein seit Langem schwelendes Thema zu sprechen: dem Hochwasserrückhaltebecken Mörslingen (wir berichteten). Gemeinderatsmitglied Peter Herreiner sprach die Bedenken seiner Kollegen aus, dass durch den Umbau das Volumen des Beckens eines Tages zu gering sei. „Und beim Bau eines neuen muss die Gemeinde dann voll zahlen.“ Die nun anstehenden Baumaßnahmen werden zu 100 Prozent vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth getragen. „Wenn wir jetzt nicht zustimmen und eines Tages bricht der Damm, dann haben wir den Schwarzen Peter“, sagte Weber. Gemeinderat Michael Keis betonte, die Gemeinde tue sich keinen Gefallen, wenn sie jetzt nicht zustimme. Friegel verwies auf den Willen des Landratsamtes, die Sanierung möglichst rasch durchzuführen. Mit vier Gegenstimmen nahm der Gemeinderat den Antrag schließlich an.

In weiteren Tagesordnungspunkten beschloss die Gemeinde, sich an den Personalkosten in Höhe von 1400 Euro für einen Datenschutzbeauftragten im Landratsamt zu beteiligen. Außerdem erhalten die Freiwilligen Feuerwehren Finningen und Mörslingen einige neue Gerätschaften, Spinds und Schutzausrüstungen.

