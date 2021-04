50-Jähriger fährt unter Drogen und ohne Führerschein in Lauingen Auto

Die Polizei Dillingen stoppt die Fahrt des Mannes am späten Vormittag. Was ihn nun erwartet.

Die Polizei Dillingen hat am Samstag gegen 11.50 Uhr in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen einen 50-jähriger Pkw-Fahrer für eine Verkehrskontrolle aufgehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt.

Auch in seiner Wohnung wurden die Beamten fündig

Nachdem er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden und es wurden nach einer richterlichen Anordnung sein Fahrzeug und seine Wohnung durchsucht. Hierbei wurden weitere Betäubungsmittel und die dazugehörigen Utensilien aufgefunden, so die Polizei. (pol)

