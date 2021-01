vor 17 Min.

550 Euro bezahlt, Handy kam nie an

Bächinger fällt auf Online-Betrüger rein

Ein Bächinger hat im Internet nach einem bestimmten Smartphone gesucht, woraufhin er bereits im Oktober 2020 von einem Verkäufer kontaktiert wurde. Dieser bot ihm das Handy für 550 Euro an. Der Bächinger überwies per Sofortüberweisung das Geld auf ein hinterlegtes Konto einer Bank in Nassau. Zuvor hatte der Verkäufer seine Glaubwürdigkeit mit Personalausweis und der Seriennummer des Handys belegen wollen. Nach der Geldübermittlung war der Anbieter nicht mehr erreichbar, so die Polizei. (pol)