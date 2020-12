03.12.2020

Adventskalender für die Tafeln

Weihnachten rückt immer näher, was viele Menschen dazu veranlasst, sich einen Adventskalender anzulegen. Doch leider ist nicht jeder in der Lage, sich einen Adventskalender zu kaufen. So zum Beispiel auch Familien, die auf die Tafeleinrichtungen der Caritas angewiesen sind. Hier kommt nun der Rotaract Club Dillingen-Günzburg ins Spiel. Die Mitglieder des Clubs haben es sich dieses Jahr zum Ziel gesetzt, alle 215 Kinder, deren Eltern Kunden der Tafel sind, mit einem Schokoladen-Kalender aus fairem Handel zu bescheren. Da auch hier Kosten auftreten, wurde mithilfe sozialer Medien ein Aufruf gestartet, um die Ausgaben decken zu können. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich laut Pressemitteilung viele großzügige Spender und der nötige Betrag wurde erreicht.

Trotzdem kann bis 20. Dezember auf dem PayPal Moneypool (http://bit.ly/adventskinder) gespendet werden. Am Ende werden die restlichen Erlöse auf die vier Tafelstellen in Dillingen, Lauingen, Höchstädt und Wertingen aufgeteilt. Rotaract dankt den Spendern, denn trotz der aktuellen Situation habe vielen Kindern eine Freude bereitet werden können. (pm)

