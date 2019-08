31.07.2019

Ästhetik, Empfindsamkeit und Ausdruckskraft

Josef Miltschitzky entwickelt auf der Albertus-Magnus-Orgel in Lauingen ein grandioses Tableau

Von Gernot Walter

Beim dritten Konzert der neu geschaffenen Orgelreihe im Lauinger Martinsmünster rühmte Stadtpfarrer Raffaele de Blasi die Qualität der Basilika-Orgeln in Ottobeuren, die der dortige Organist Josef Miltschitzky zur Verfügung hat. Die Marien-Orgel sei zum selben Zeitpunkt entstanden wie das Lauinger Instrument, das nach der gründlichen Renovierung eine Vorzeigeorgel geworden ist.

Miltschitzky verstand es, auf der Albertus-Magnus-Orgel eine ungeheure Wirkung zu erzielen. Mit zwei fast halbstündigen Werken (Joseph Gabriel Rheinberger, Sonate 10 in f-Moll op. 146 und Alexandre Guilmant, 8. Sonate op. 91) strapazierte er die zahlreichen Besucher, denen er außerdem die Choralvariationen op. 50 von Mieczyslaw Surzinski präsentierte. Die alle Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen Stücke gaben Miltschitzky die Gelegenheit, seine horrenden spieltechnischen Fähigkeiten zu zeigen und die Skala der Registermöglichkeiten kenntnisreich auszuschöpfen. Das gelang mit beispielhafter Ausdrucksfülle und anhaltender Spannungsintensität.

Mit einer breit angelegten Fuge in Pedal beginnt Rheinberger seine Sonate, die Miltschitzky kraftvoll strukturierte, im Tempo steigerte bis zum lautstarken Dur-Schluss. Im zweiten Satz variierte der Organist das Thema auf glückliche Weise. Manch umfassende Ausarbeitungen ließen Max Reger vorausahnen, andere wiesen auf Guilmant hin, der Rheinberger sehr schätzte. Viel romantischer Überschwang, den Miltschitzky in poetischer Aussage zurücknehmend und dann wiederum als gewaltigen Aufbruch zu hymnischer Größe darstellte. Aufblühende Wagnersche Harmonik in der Fantasie und ein übermächtiges triumphales Finale bestätigten Miltschitzkys großes virtuoses Können.

Die noble Tonqualität abseits orchestraler Effekte zur Entfaltung zu bringen, das war das Anliegen Alexandre Guilmants. In diesem Sinne interpretierte der Ottobeurer Organist im Martinsmünster die fünfsätzige achte Sonate des französischen Komponisten. Der Einleitungssatz (Introduction et Allegro risoluto) verband geschickt Sonatenhaupt- und Fugenform, das Allegretto mit melodiösen Übertreibungen wirkte leidenschaftlich, im Scherzo kamen lebhafte Aufschwünge mit Echowirkungen und Tonleiterbewegungen zur Geltung, ein einprägsames Andante und ein Schlusssatz mit fantastischer Entwicklung kennzeichneten Miltschitzkys singuläre Deutung.

Im Gegensatz zu Rheinberger und Guilmant wählte der Organist im „Choral varié“ des Polen Surzinski in durchsichtiger Registrierung das Schwellwerk. Die einfallsreichen Variationen erhielten sowohl aparten Klang als auch mit wiederkehrender absteigender Chromatik eine charakteristische Färbung. Am Ende spendeten die Zuhörer starken Beifall, der verklärt wurde durch ein wundervolles arioses Sopran-Solo von Susanne Jutz-Miltschitzky, die zuvor ihren Mann beim Registrieren unterstützt hatte.

