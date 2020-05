vor 35 Min.

Agrarfolien werden gesammelt

AWV meldet die offiziellen Termine

Am 30. Mai startet die Agrarfoliensammlung des AWV. Bis zum 27. Juni können dann Agrarfolien (Silofolien und Stretchfolien), in den AWV-Sammelsäcken verpackt, zu den normalen Öffnungszeiten an folgenden Recyclinghöfen abgegeben werden: Donauwörth-Recyclinghof Binsberg, Rain, Nördlingen, Oettingen, Wemding, Gundelfingen/Lauingen, Wertingen, Höchstädt und Bissingen. Sammelsäcke können ganzjährig an den Recyclinghöfen für acht Euro pro Stück gekauft werden. Mit dem Kaufpreis sind die Entsorgungskosten abgedeckt. Die befüllten Säcke müssen zugebunden sein.

Netzfolien und Bindebänder können im Rahmen der Agrarfoliensammlung nicht angenommen werden. Diese können als Sperrmüll gegen Gebühr abgegeben werden. Kleinmengen an Silofolien können auch als Sperrmüll gegen Gebühr abgegeben werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Und: Die Herbstsammlung von Agrarfolien erfolgt voraussichtlich im November 2020. (pm)

