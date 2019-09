00:35 Uhr

Ahnenforscher treffen sich

Stammbaumtisch in Erlingshofen

Der „Stammbaumtisch-Nordschwaben“ trifft sich am Montag, 23. September, wieder im HBV-Heim in Erlingshofen, Kirchenweg 2. Beginn ab 18 Uhr, Programm ab 19 Uhr. Alle an Familien- und Heimatforschung Interessierten sind willkommen. Hier treffen sich seit über zwei Jahrzehnten Anfänger, Fortgeschrittene und Profis aus ganz Nordschwaben. Gerhard Beck, Archivar der beiden Fürstlichen Archive auf der Harburg, hält einen Vortrag zum Thema: Leichenpredigten und Druckwerke im Archiv auf der Harburg. In den Beständen im Fürstlich-Oettingischen Archiv auf der Harburg befindet sich auch eine wertvolle Bibliothek mit Druckwerken. Wie immer können vor Ort Neuveröffentlichungen und Dubletten erworben werden. Das Angebot ist reichlich. Es können auch Sterbebilder gescannt werden. Für Bewirtung ist gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt frei. (pm)

