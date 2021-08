Aislinger will Hebebühne im Internet kaufen: Betrüger wollen ihn ausbeuten

Auch ein Mann aus Laugna wird beim Online-Kauf von Betrügern unter Druck gesetzt. Und es geht nicht gut für ihn aus.

Ein Mann aus Aislingen wollte am 16. August über ein Kleinanzeigenportal eine Hebebühne für 1350 Euro erwerben. Der angebliche Verkäufer drängte daraufhin zu einer schnellen Überweisung. Der Aislinger ließ sich jedoch nicht unter Druck setzen und recherchierte zunächst über die angebliche Verkäuferfirma.

Der Mann aus Aislingen recherchierte im Internet

Nachdem er diese auch kontaktierte, erfuhr er das unbekannte Täter die Warenbilder der Firma für Betrugsdelikte illegal benutzten und die Hebebühne nicht inseriert war. Der Aislinger ließ sich daraufhin auch nicht auf einen Kauf ein, so dass kein Vermögensschaden entstand. Die Firma wurde bereits mehrfach von Geschädigten kontaktiert, die auf ähnliche Betrugsmaschen hereingefallen waren.

Ein Konto einer Berliner Bank

Bereits am 22. Juni bestellte ein Anwohner aus Laugna eine Dübelfräseüber ein Kleinanzeigenportal für 399 Euro im Internet. Den geforderten Betragüberwies er auf ein Online-Konto einer Berliner Bank. Die bestellte Ware erhielt er jedoch nicht. Auch der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar. Mit der hinterlegten Kontonummer kam es bereits mehrfach in der Vergangenheit zu Betrugsdelikten in Deutschland und in Österreich. (pol)