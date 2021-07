Aislingen/Rieder

vor 28 Min.

Warum in Rieder so viele Schusters wohnten

Plus Franz Schuster wollte nur herausfinden, warum in dem Aislinger Ortsteil einst so viele Bewohner den gleichen Nachnamen hatten. Damit begann eine spannende Recherche.

Von Christina Brummer

Wenn man als Meier, Müller oder Schmied einen Nachnamensvetter trifft, kann man wohl selten nachverfolgen, ob da verwandtschaftliche Bande bestehen. Auch der Name Schuster ist auf Platz 65 der häufigsten Nachnamen in Deutschland ein solcher Kandidat. Tippt man ihn beim digitalen Familienwörterbuch Deutschlands ein, erscheint eine Karte mit verschieden großen roten Punkten. Sie zeigt: Die Schusters leben mehrheitlich im Süden des Landes. Könnte man die Karte weiter vergrößern und würde den kleinen Ort Rieder, einen Ortsteil von Aislingen, anfliegen, der rote Punkt wäre wohl größer als die Ortsgrenzen.

