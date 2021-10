Schlepper rammt in Aislingen Lkw und wird gegen Hauswand gedrückt

Bei einem spektakulären Unfall in Aislingen wurde ein Schlepper wurde von einem Lkw gegen eine Hauswand gedrückt. Dabei wurde ein 28-Jähriger verletzt. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Ein spektakulärer Unfall in Aislingen hat sich Montagnachmittag ereignet. Gegen 16.15 Uhr wollte ein 28-jähriger Schlepperfahrer von einem Hof auf die Hauptstraße in Aislingen einbiegen. Beim Einfahren in Straße übersah dabei der Mann einen vorfahrtsberechtigten Sattelzug und rammte den Frontladerarm in die Beifahrerseite der Fahrerkabine.

Der Schlepperfahrer erleidet Verletzungen

Der Schlepper wurde von dem Lastwagen, der von links kam und in Richtung Gundremmingen unterwegs war, gegen eine Hauswand gedrückt. Schließlich blieb der Schlepper zwischen Lkw und Hauswand stecken.

Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Traktorfahrer leichte Verletzungen und musste ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Zwei Spezialfahrzeuge wurden zur Bergung des Lkw und des Schleppers angefordert. Der 60-jährige Sattelzugfahrer hatte großes Glück und blieb unverletzt.

21 Bilder Schlepper wird in Aislingen von Lkw gegen Hauswand gedrückt Foto: Karl Aumiller, Stefan Hoser

Während am Traktor ein Schaden am Frontlader entstand, stellte die Polizei am Sattelzug einen wirtschaftlicher Totalschaden fest. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden, der Traktor musste mittels eines Autokrans aufgerichtet werden. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mindestens 240.000 Euro. (pol)