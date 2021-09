Aislingen

07:00 Uhr

So tickt der neue Aislinger Fußballtrainer

Plus Markus Kapfer hat schon viele Stationen hinter sich. Was er in Aislingen jetzt schon schätzt.

Von Günther Herdin

Nach Trainerstationen beim Nachwuchs des 1. FC Heidenheim sowie bei den Senioren des BC Schretzheim und des TSV Rain (U23) ist Markus Kapfer im vergangenen Juli beim SV Aislingen gelandet. Beim Kreisklassisten der Gruppe West II ist der 32-Jährige bereits nach wenigen Wochen voll angekommen. Sein persönlicher Wohlfühlfaktor auf dem Kapellenberg steigt von Tag zu Tag. Das hat nicht nur sportliche Gründe, sondern liegt vor allem am familiären Umfeld beim SVA: „Hier ist überhaupt nichts künstlich aufgebaut“, weiß er das Engagement der Vereinsverantwortlichen und die der Spieler zu schätzen.

