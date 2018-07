06:33 Uhr

Aislingen geht an die Rücklagen

Der Markt benötigt Geld für viele Projekte. Eines davon ist der Kauf des Sparkassengebäudes, das zum Rathaus werden könnte.

Von Jonas Voss

Im Aislinger Gemeinderat stehen in diesem Jahr wichtige Themen auf der Agenda. Eine neue Unterkunft für die Feuerwehr wird benötigt, die Wehr soll zwei neue Autos erhalten, der Ortskern soll nach und nach saniert werden, und vielleicht zieht das Rathaus um. Und das sind nur einige der Themen, die den Markt beschäftigen. All das kostet Geld; mindestens in diesem und im nächsten Jahr.

Im Haushalt für 2018 machen sich die vielen Projekte bereits bemerkbar. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf circa 2,3 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf 1,5 Millionen. „Wir haben uns in der vergangenen Ratssitzung für ein Feuerwehrauto entschieden, das kostet circa 300000 Euro“, sagt Bürgermeister Jürgen Kopriva. Das Auto werde aber erst 2019 ausgeliefert und schlägt sich daher nicht im diesjährigen Haushalt nieder. Ebenso wenig wie das Projekt eines neuen Feuerwehr-Hauses und die Ortskernsanierung; für die sind im Haushalt 2018 lediglich circa 40000 Euro für die Planung vorgesehen. „In der näheren Zukunft könnte es sein, dass Aislingen neue Schulden aufnehmen muss“, sagt der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Holzheim, Helmut Baum. Dieses Jahr greife der Markt bereits seine Rücklagen an, sie werden 2018 wohl voll aufgebraucht. Und auch für 2019 rechne Baum nicht mit der Bildung neuer Rücklagen. Der Schuldenstand 2018 beläuft sich auf circa 330000 Euro, 2008 waren es fast zwei Millionen Euro gewesen.

In der Haushaltsplanung ist nur noch die Mindestrücklage in Höhe von 20000 Euro vorgesehen. Dabei entwickeln sich laut Kopriva die Einnahmen der Gemeinde gut. Die Einkommensteuereinnahmen steigen auf etwa 820000 Euro, die Schlüsselzuweisungen auf circa 220000 Euro. Und die Gewerbesteuer ist mit rund 350000 Euro in etwa gleich geblieben.

Aber der Markt hat eben auch steigende Ausgaben. So hat Aislingen 650000 Euro Ausgaben für den Erwerb unbebauter Grundstücke eingeplant. „Diese Summe ist durch Kredite und Rücklagen gedeckt, ob wir sie brauchen bleibt offen“, sagt Baum. Kopriva betrachtet diese Summe als „Sparbüchle für Unvorhergesehenes“.

650000 Euro muss Aislingen Kreisumlage zahlen. Für die Sanierung der Margarethen-Kapelle gibt der Markt in diesem Jahr 42000 Euro aus, die Kirche St. Isidor in Rieder kostet Aislingen 2018 225000 Euro. Dafür erhält der Markt in etwa 70000 Euro Zuschüsse. Die Gemeinde unterstützt die Jugendarbeit der Vereine mit 5000 Euro.

Da die Aschbergschule größere Sanierungsprojekte 2018 abschließt, muss sich der Markt mit circa 140000 Euro aus dem Vermögenshaushalt beteiligen. Außerdem wurde das ehemalige Sparkassen-Gebäude für 160000 Euro gekauft. Laut Kopriva kann es 2019 zum Sitz des neuen Rathauses werden, das hängt vom Feuerwehr-Projekt ab. Aus der allgemeinen Rücklage werden 540000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt. Der Markt plant eine Kreditaufnahme von 270000 Euro ein. Diese Summe stehe im Falle von Grundstückskäufen zur Verfügung, sagt Kopriva. Baum erklärt, in den 270000 Euro seien bereits 50000 Sondertilgung enthalten.

Für die Bürger seien derzeit keine höheren Gebühren geplant, bekräftigen Kopriva und Baum.

Themen Folgen