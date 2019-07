00:33 Uhr

Alles über Burghagels Geschichte

Bei einem historischen Rundgang erfahren Teilnehmer spannende Infos über die Vergangenheit des Dorfes

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten in Burghagel fand im Ortsteil von Bachhagel auch ein historischer Ortsrundgang statt, zu dem sich 90 Bürgerinnen und Bürger aus Burghagel, aber auch aus Bachhagel und Oberbechingen sowie darüber hinaus eingefunden hatten.

Georg Wörishofer gab laut Pressemitteilung zunächst einige bedeutsame Informationen zur Ortsgeschichte. Zur Baugeschichte der Pfarrkirche führte er aus, dass der Vorgängerbau sich zu Anfang des Jahres 1715 in einem sehr schlechten Bauzustand befunden habe. Der Gundelfinger Baumeister Johann Windtschmidt der Ältere habe die tief greifende „[Bau]reparation“ in den Jahren 1717 bis 1719 ausgeführt. Den Turm, der sich zuvor über dem Chor der Kirche erhob, habe er abtragen und an der Westseite neu aufführen lassen. Die Betonung der Westseite lasse sich auch bei den anderen Werken dieses Baumeisters feststellen. Das Innere der Pfarrkirche werde wesentlich durch den Hauptaltar, die beiden Seitenaltäre und die Kanzel im Stil der Neurenaissance mitbestimmt, die von dem Günzburger Bildhauer Alois Egenberger und seiner Werkstatt in den Jahren 1887 und 1888 geschaffen worden sind. Die Deckengemälde seien ein Werk des Dillinger Malers Peter Dagn aus dem Jahre 1887.

Zur Lourdesgrotte im südwestlichen Eck des Friedhofes bemerkte Wörishofer, dass sie aus dem Jahre 1901 stamme. Dort sei zuvor das Mesnerhaus gestanden, das auch als Schulhaus gedient habe. Der heutige Pfarrhof sei nach den Plänen des Dillinger Architekten Werner Baumann errichtet und 1968 bezogen worden. Eine wichtige Basis für das Gemeindeleben würde das 1992 eingeweihte Gemeindehaus mit Feuerwehrhaus in der Dorfstraße 1 darstellen, in dem die örtlichen Vereine beheimatet seien. Im Bereich des Platzbauer-Hofes (Römerstraße 11) habe der Ortsgründer von Burghagel gelebt. Darauf würden Funde verweisen. Joseph Kling, der von 1882 bis zu seinem Tode im Jahre 1921 als Bürgermeister von Burghagel tätig war, sei von 1911 bis 1918 Mitglied des Bayerischen Landtags gewesen, zugleich auch Wirt der Gaststätte Stern in der Römerstraße 16. Dort, wo heute die Wirtschaft Zum Löwen betrieben werde, sei 1837 von der katholischen Kirchenstiftung und der politischen Gemeinde gemeinschaftlich ein Schulhaus errichtet worden, an das 1903 ein Schulsaal in Richtung Westen angefügt worden sei. Bis 1966 sei hier unterrichtet worden, ehe der damalige Bürgermeister Thomas Steinwinter das Schulgebäude erworben und die Gaststätte Zum Löwen eingerichtet habe. Die 1966 bezogene Schule mit Turnhalle in der Burgstraße 6 habe bis zum Ende des Schuljahres 1986/87 dem Unterrichte gedient, ehe sie am 17. März 1988 an ein Unternehmen verkauft worden sei. Bürgermeisterin Ingrid Krämmel dankte abschließend Georg Wörishofer für seine fachkundige und kurzweilige Führung. Ihr Dank galt den Teilnehmern, die trotz der tropischen Temperatur so zahlreich und interessiert dabei waren. Der Rundgang habe deutlich gemacht, dass auch kleinere Orte bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten besäßen. (pm)

Bei uns im Internet finden Sie Bildergalerien zu den Feierlichkeiten in Burghagel, unter donau-zeitung.de/dillingen/bilder

Themen Folgen