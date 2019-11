25.11.2019

Alphornkonzert in Dischingen

Mitsamt der Kapelle

Der Musikverein Dischingen veranstaltet am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist ein Alphornkonzert. Mitwirkende sind die Alphornbläser und die aktive Kapelle des Musikvereins unter der Leitung von Dirigent Günter Maier. Zur Aufführung kommen etwa der feierliche Marsch für Blasorchester „Marcia“ von Johann Sebastian Bach, das Solo für Sopranino-Blockflöte „Fiorellina“ sowie „Kein schöner Land“ in einem Arrangement von Kurt Gäble. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. (pm)