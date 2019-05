04:23 Uhr

Als die „Jahrhundertflut“ den Landkreis schockte

Land unter hieß es vor 20 Jahren an Pfingsten im Landkreis Dillingen. Das Luftbild an der Abzweigung der Staatsstraße in Richtung Fristingen (Dillingen im Hintergrund) zeigt das Ausmaß der Überschwemmungen.

Das Pfingsthochwasser 1999 versetzte die Region in Alarmstimmung. In mehreren Orten wie Gundelfingen, Lauingen, Fristingen und Kicklingen liefen Keller voll. Kommt nun ein neues Hochwasser?

Von Berthold Veh

Die gegenwärtige Wetterlage erinnert ein wenig an die „Jahrhundertflut“, die vor 20 Jahren an Pfingsten über Bayern hereinbrach. Auch jetzt warnen Meteorologen und Behörden vor Hochwasser. An Pfingsten 1999 war jedoch der ganze Landkreis in Alarmstimmung. Zwischen dem 20. und 22. Mai hatte es wie aus Kübeln gegossen – und die Hochwasserwelle bewegte sich auch auf den Landkreis Dillingen zu. Peter Bohmann, Leiter Abteilung Brand- und Katastrophenschutz im Dillinger Landratsamt, kann sich noch genau daran erinnern. „Wir waren damals alle in erhöhter Alarmbereitschaft“, sagt Bohmann. Alle, das waren die Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Polizei, Mitarbeiter der Kommunen und des Landratsamtes. Das Pfingsthochwasser 1999 hatte vielerorts verheerende Auswirkungen. Etwa 1000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, manche verloren ihr Zuhause. Und fünf Menschen starben in den Fluten.

Hunderte von Hilfskräften waren im Einsatz

Im Landkreis Dillingen kamen die Wassermassen am Samstag, 22. Mai, an. In der Nacht zum Pfingstmontag erreichte die Hochwasserwelle in der Region ihren Höhepunkt. Bei der Staustufe in Faimingen wurde Donauwasser ausgeleitet, der Riedstrom sprang an und verwandelte überwiegend landwirtschaftliche Flächen südlich der Donau in eine Badewanne. Hunderte von Hilfskräften waren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern. An mehreren Orten wie in Lauingen, Fristingen und Kicklingen füllten die Helfer der Feuerwehren Sandsäcke und bauten damit Dämme auf, um die Überflutung von Anwesen zu verhindern.

Auch der Polizei musste aus dem Hochwasser geholfen werden. In Kicklingen war ein Streifenwagen auf dem Weg zu einer Unfallaufnahme in die Fluten geraten. Bild: Frank

Viele Keller liefen voll

Marianne Kleinle in Kicklingen hat das Pfingsthochwasser 1999 noch genau im Gedächtnis, denn damals lief – wie auch bei einigen anderen Bewohnern des Dillinger Stadtteils – das Wasser in den Keller ihres Hauses. Die Feuerwehr half ihr und ihrem Mann Erwin, die Wassermassen aus dem Keller zu pumpen. „Wir hatten dort einen Parkettboden gelegt, den hat es hochgeschwemmt“, erinnert sich Marianne Kleinle. Angesichts der Naturgewalten habe es einem da schon anders werden können.

Auch Christoph Mörgenthaler, der Chef des gleichnamigen Autohauses in Kicklingen, weiß noch, wie das Wasser durch den Ort floss. Der heute 37-Jährige war damals 17 und half der Feuerwehr beim Füllen der Sandsäcke. Damals habe man auch versucht, mit Dämmen die Fluten vom Lagerhaus fernzuhalten, denn dort sei Kunstdünger gelagert gewesen. Die Ausstellungsfläche des Autohauses wurde damals überflutet, erinnert sich Mörgenthaler. Und auch in den Rohbau für die neue Halle lief das Wasser. „Wenn der Pegel noch weiter gestiegen wäre, wäre das Wasser in die Autos gelaufen.“

Unsere Zeitung berichtete nach Pfingsten, dass die Höhe des Sachschadens durch das Hochwasser im Landkreis in die „Hunderttausende“ gehen dürfte. In Lauingen wurde der Hundeübungsplatz überflutet, die Schäden am Vereinsheim lagen ersten Schätzungen zufolge bei 50000 D-Mark. In Gundelfingen stand das Stadion des FCG immer noch unter Wasser, der Tennisplatz und der Reitplatz waren überflutet worden – ebenso die Sammelkläranlage. Und viele Landkreisbürger waren damit beschäftigt, ihre Keller auszupumpen.

Das Bild stammt von 2019: Der Pegel der Donau in Dillingen stieg am Dienstagnachmittag auf 4,70 Meter. Hochwasser-Meldestufe 1 (kleinere Ausuferungen) war noch nicht erreicht. Bild: Schiedl

Ein Hochwasser, wie es statistisch alle 20 Jahre vorkommen kann?

Im Vergleich zu anderen Gebieten hatte der Landkreis Dillingen allerdings Glück. „Wir sind glimpflich davongekommen“, sagt Katastrophenschutz-Fachbereichsleiter Peter Bohmann. Der stellvertretende Leiter des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth, Bernhard von Roda, nennt dazu Zahlen, die auch auf der Webseite des Hochwassernachrichtendienstes Bayern zu finden sind. Die „Jahrhundertflut“ anno 1999 war im Landkreis Dillingen ein Hochwasser, „wie es statistisch alle 20 Jahre vorkommen kann“, erklärt von Roda. „Das war ein mittleres Hochwasser“, sagt der Experte. Der Wasserabfluss an der Messstelle an der Donau in Dillingen erreichte am Pfingstmontag, 24. Mai 1999, den Höchstwert von 1030 Kubikmetern pro Sekunde – der vierthöchste, jemals gemessene Wert. Spitzenreiter ist das Hochwasser vom 30. Dezember 1882. Damals liefen 1270 Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Donau hinunter. Das ist in etwa ein Hochwasser, wie es alle 50 Jahre statistisch wahrscheinlich ist. Das Pfingsthochwasser 1999 war Anlass, den Hochwasserschutz in Bayern neu anzugehen. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth weist darauf hin, dass „durch die Wasserwirtschaftsverwaltung zahlreiche Schutzmaßnahmen an unseren Gewässern seit 1999 umgesetzt worden sind“. Trotz aller Bemühungen seien Überschwemmungen auch wegen der Starkregen immer wieder möglich. „Jeder Einzelne sollte sich deshalb Gedanken über seine individuelle persönliche Hochwasservorsorge machen“, rät die Behörde.

Am Dienstag stieg der Pegel der Donau in Dillingen auf 4,70 Meter

Nach den jüngsten, heftigen Regenfällen droht auch bei uns jetzt ein neues Hochwasser. Der Pegel an der Donau in Dillingen stieg am Dienstagnachmittag auf 4,70 Meter (17 Uhr, normal sind 2,70 Meter). Meldestufe 1 (kleine Ausuferungen) ist bei 5,0 Metern erreicht. Bohmann sagt: „Wir beobachten die Lage. Ich sehe aber derzeit keine Gefahr, zumal das Wetter ab Mittwoch wieder besser werden soll.“ Allerdings sei er auch kein Hellseher.

