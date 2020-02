vor 23 Min.

An der Dillinger Minigolf-Anlage tut sich was

Die Mitglieder des TV Dillingen sind bei der Renovierung im Einsatz - und suchen noch jemanden.

Was rührt sich denn da an der Minigolf-Anlage des TV Dillingen? Das werden sich in diesen Tagen einige Fußgänger gefragt haben. Die TVD-Mitglieder investieren dort unter der Regie von Vorstandsmitglied Stefan Reisgies aktuell viele Stunden in die Renovierung.

Ziel ist es laut Pressemitteilung, die Räumlichkeiten und auch die Außenanlage aufzufrischen, um in neuem Glanz in die Sommersaison starten zu können. Dafür standen aktuell der Beschnitt der Hecken und der Zuschnitt der Bäume auf dem Plan. Die Minigolfanlage ist idyllisch am Donau-Radwanderweg gelegen – zwischen dem Campingplatz und dem Eichwaldbad.

Auch die Räumlichkeiten der Dillinger Minigolfanlage stehen im Fokus

Neben dem äußeren Erscheinungsbild sind aber auch die Räumlichkeiten der Minigolfanlage im Fokus. Der Plan beinhaltet, die Fenster auszutauschen, die Küche zu modernisieren und den Gastraum auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.

Nachdem das bisherige Pachtverhältnis beendet ist, sucht der TV Dillingen als Eigentümer aktuell noch nach einem Pächter. (pm)

Weitere Informationen im Netz unter www.tv-dillingen.de/minigolf

