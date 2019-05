04:52 Uhr

Applaus für den „Quotenhit“

Fußball-Relegation: Viele Zuschauer und das eine oder andere kleine Drama. Die sportliche Gesamtbilanz der sechs Landkreis-Teilnehmer fällt aber durchwachsen aus.

Von Günther Hödl

Sechs Fußball-Teams aus dem Landkreis Dillingen gingen in die „Verlängerung“ der bayerischen Saison 2018/19 – die Relegation. Das spannende Stechen um Aufstieg oder Ligaerhalt ist nun weitgehend abgeschlossen. Hier die vorläufige Bilanz:

Die Glücklichen

Kassenwarte: Die 1150 Zuschauer am Sonntag im Gundelfinger Schwabenstadion beim Derby Holzheim – Dillingen waren Rekordbesuch dieser Relegationsrunde. Aber auch die anderen Spiele wurden von den Fans wieder sehr gut angenommen. 500, 600, 700 Besucher beweisen, dass die Entscheidungsspiele auf untere Ebene ein „Quotenhit“ sind. Weil die Vereine zu gleichen Teilen an den Spiel-Einnahmen partizipieren, freuen sich nicht zuletzt die Kassenwarte. Und auch Spielleiter Franz Bohmann: „Ich bin mit den Entscheidungsspielen und besonders den Zuschauerzahlen sehr zufrieden. Von jeder Eintrittskarte fließt ein Euro an die BFV-Sozialstiftung. Damit werden unverschuldet in Not geratene Mitglieder der bayerischen Fußballfamilie unterstützt. Was auch erfreulich ist: Bei keinem Spiel kam es zu Ausschreitungen durch Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik.“

SV Holzheim: Trainer Oliver Remmert, seine Kicker und die Fans des Aschberg-Vereins strahlen am Sonntag in Gundelfingen mit der Sonne um die Wette: Dem 1:0-Sieg gegen den FC Mindeltal hatte der vermeintliche Außenseiter ein 2:0 gegen Dillingen folgen lassen – und kehrt damit nach dem Abstieg 2018 umgehend in die Kreisliga zurück.

Die Unglücklichen

SSV Dillingen: Die Kreisstädter standen in der Kreisklasse Nord II lange Zeit an der Tabellenspitze, mussten sich im Endspurt aber dem Stadtrivalen SV Kicklingen-Fristingen beugen. Auch die Relegation begann für den Vizemeister mit dem 2:0-Erfolg über Wolferstadt verheißungsvoll. Gegen Holzheim konnte der Sack jedoch wieder nicht zugemacht werden – das Warten auf die Kreisliga-Rückkehr dauert nach dem Abstieg 2017 mindestens eine weitere Saison an.

TSV Unterthürheim: Auf den letzten Drücker rettete sich das Team um Coach Christoph Wirth in der Kreisliga Nord auf den Relegationsrang. Der Abstieg Richtung Kreisklasse erfolgte dann fast genauso knapp: 4:6 nach Elfmeterschießen gegen den KL-West-Releganten SSV Neumünster-Unterschöneberg.

SV Donaualtheim: Fast schon tragisch ist das Scheitern des SVD im Aufstiegsrennen mit dem Ziel Kreisklasse. Der A-Klassen-Vizemeister führte bis zur 90. Minute gegen Bäumenheim 1:0, hätte damit den Aufstieg erreicht gehabt und traf in diesem Moment sogar zum vermeintlichen 2:0 – das allerdings vom Schiedsrichter zurückgenommen wurde. Es folgte das Drama: der Ausgleich in der Nachspielzeit samt Niederlage in der Verlängerung. Um die zweite Chance gegen Buchdorf zu ergreifen, reicht die Kraft nicht mehr (0:2).

SC Unterliezheim: Der Vizemeister der B-Klasse West III kämpfte sich gegen einen „verstärkten“ SC Altenmünster II bis in die Verlängerung. Dann war aber Schluss mit lustig – 3:6.

Der Hoffende

TSV Wertingen: Eigentlich steht die Mannschaft von Trainer Christoph Kehrle nach ihrem 5:4-Sieg der ersten Relegationsrunde schon mit einem Bein in der Bezirksliga – könnte aber im ungünstigsten Fall noch über die komplizierte Aufstiegsregelung stolpern. Bezirksspielleiter Rainer Zeiser erklärt die aktuelle Lage, nachdem der TV Erkheim als einziges schwäbisches Team die zweite Runde der Landesliga-Relegation erreicht hat: „Da wir in der momentanen Situation keine abschließenden Planungen vornehmen können, findet am Donnerstag die zweite Runde der Relegation zur Bezirksliga statt.“ Wertingen tritt dabei um 17 Uhr in Donauwörth gegen den SV Holzkirchen an, Neusäß gegen Kammlach in Wiesenbach. Zeiser weiter: „Die Sieger dieser beiden Spiele sind für die Bezirksliga qualifiziert. Sollte Erkheim in die Landesliga aufsteigen, qualifizieren sich auch die Verlierer dieser Partien. Bleibt Erkheim in der Bezirksliga, spielen die beiden Verlierer den letzten freien Platz in der Bezirksliga aus. Um den Vereinen die Möglichkeit einer besseren Planung zu gewährleisten und den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, wird die zweite Runde der Bezirksliga-Relegation vor Abschluss der Landesliga-Relegation gespielt. Eine endgültige Entscheidung kann erst nach Abschluss des Rückspiels des TV Erkheim gegen den FC Garmisch-Partenkirchen am 1. Juni getroffen werden. Da hier eine Ansetzung der zweiten Bezirksliga-Runde frühestens am Sonntag, 2. Juni, möglich wäre, würde sich die Beendigung der Relegation weiter verzögern.“

Themen Folgen