vor 39 Min.

Asyl: Vom Ausnahmezustand in den Alltag?

Seit dem großen Flüchtlingsstrom hat sich einiges geändert, auch im Kreis Dillingen

Von Cordula Homann

Der Anfang sei ein täglicher Ausnahmezustand gewesen, erinnert sich Katja Finger, die Wohnungslotsin des Landkreises Dillingen. Als sie vor drei Jahren ihre Arbeit aufnahm – Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge zu vermitteln –, wurde dauernd improvisiert. Sie hatte in Höchstädt ein eigenes Möbellager, fuhr die Sachen selbst im Transporter von A nach B, von den Verständigungsproblemen mit den Menschen aus Syrien oder Eritrea ganz abgesehen. „Inzwischen sprechen viele richtig gut deutsch, das hat vieles leichter macht.“ Das Möbellager ist im Gebrauchtwarenladen des BRK aufgegangen, das bessere Öffnungszeiten hat und ein Team, das mit einem eigenen Transporter jedem Bedürftigen, egal ob er Deutscher ist oder nicht, beim Umzug hilft.

640 Menschen aus Krisenregionen, darunter 28 Familien, haben dank Katja Finger inzwischen eine Wohnung im Landkreis Dillingen gefunden. Auch für die Flüchtlinge, die nach dem Brand der Höchstädter Gemeinschaftsunterkunft ausziehen mussten, sei inzwischen eine Lösung gefunden. Sie würden inzwischen alle da wohnen, wo sie zur Arbeit oder in die Schule gehen. Weitere 100 Menschen wohnen in WGs zusammen, und das laut Wohnungslotsin sehr stabil. Für die Menschen aus dem Landkreis sei es insgesamt auch nicht mehr so ein großes Thema, wenn nebenan Flüchtlinge einziehen. Das sei alltäglicher geworden. Insgesamt 828 Asylbewerber leben laut Thomas Veh, Teamleiter Asyl im Landratsamt, zur Zeit in Dillingen. In dezentralen Unterkünften wohnen 649, in Gemeinschaftsunterkünften 179. 424 Personen davon sind so genannte Fehlbeleger: Sie sind anerkannt und könnten in eine eigene Wohnung ziehen sowie Arbeit suchen. Das Jobcenter kommt für ihre Miete auf (vorher gibt es das Geld vom Landratsamt). Doch erst mal eine Wohnung finden. Vor allem für drei- bis vierköpfige Familien ist das laut Finger zurzeit ein Problem.

Dabei sind ein paar Flüchtlinge flexibler geworden, hat sie festgestellt: Wollte zuerst kaum jemand ins Dorf umziehen, wagen jetzt immer öfter Flüchtlinge, auch aufgrund von Führerschein und Auto, von Bahnhof und Supermarkt in der Stadt wegzuziehen. „Die, die diesen Schritt gewagt haben, haben sehr gute Erfahrungen gemacht“, erzählt die Wohnungslotsin. Egal ob aus Glött, Blindheim oder Haunsheim, überall bekomme sie gute Nachrichten. Die Nachbarn achten aufeinander, es gebe gemeinsame Grillabende. Gerade Araber seien so gastfreundlich. Bislang haben sich vor allem Familien fürs Dorf entschieden. Deren Kinder würden den Kontakt mit den Nachbarn sehr oft vereinfachen. Auch beim Fußball klappt es mit der Integration. Darüber hinaus sei es schwieriger.

Gisela Lohmeyer war seit 2014 Ehrenamtskoordinatorin am Dillinger Landratsamt. Seit 1. Januar ist sie Integrationslotsin, also hauptamtliche Ansprechpartnerin für die ehrenamtlichen Helfer. Sie besucht zurzeit Schulungen und tauscht Erfahrungen aus. Weil zum Beispiel ein Kurs über „Kindererziehung zwischen den Kulturen“ woanders sehr gut ankam, sucht sie nun für den Landkreis Dillingen nach einem passenden Referenten dafür. Regelmäßig trifft sie sich zudem mit den jeweiligen Vertretern aller 18 Helferkreise im Landkreis zu bestimmten Themen. Sie hilft bei der Planung für Veranstaltungen, informiert über rechtliche Veränderungen und weiß, wer wo wofür zuständig ist. Auch Vereine, Kindergarten, Schulen besucht sie und tauscht sich aus. Für alle Seiten sei es entspannter, seit es feste Vorgaben gibt, hat Thomas Veh festgestellt. Doch die Zahl der Integrationsbegleiter habe sich inzwischen sehr reduziert. Deswegen werden neue Menschen gesucht, die sich engagieren wollen – auch mit Migrationshintergrund. Einfach sei das nicht. Dabei sind Ehrenamtliche laut Lohmeyers Kollege Thomas Veh auch für die Flüchtlinge wichtig, die inzwischen zwei oder drei Jahre im Landkreis leben. Immer wieder tauchen im Alltag Fragen auf, gibt es Probleme, die Helfer lösen können. Nicht ganz leicht sei es zudem, Angebote zu machen, die sowohl von Deutschen als auch von Flüchtlingen gut angenommen werden – vom Fußball mal abgesehen: Zum einen fehlen Ehrenamtliche, die etwas anbieten – aber nicht alles kommt gut an. Auch das hat die Erfahrung gezeigt: Busfahrten, Ausflüge in der Gruppe, Schwimmkurse sind schwierig. „Bei Angeboten für Frauen muss bedacht werden, ob die Kinder mitkönnen, wer sie betreut, wie die Frauen hin- und zurückkommen – und abends im Dunkeln gehen sie nicht aus dem Haus“, weiß Gisela Lohmeyer inzwischen. Die Interessen der Flüchtlinge seien zudem genauso unterschiedlich wie die der Einheimischen. „Aber sie alle wünschen sich persönlichen Kontakt zu den Menschen aus dem Landkreis“, ergänzt Katja Finger.

