12:29 Uhr

Auffahrunfall auf der B16 bei Gundelfingen

Eine 19-jährige Autofahrerin bemerkte das Bremsmanöver des vorausfahrenden Autos auf der B16 nicht. Wer alles am Verkehrsunfall beteiligt war, bleibt offen.

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 8.10 Uhr, ist eine 48-jährige Autofahrerin auf der B16 bei Gundelfingen verletzt worden. Ein bisher unbekannte Fahrer eines Busses war von der B492 an der Auffahrt Gundelfingen Mitte auf die B16 in Richtung Günzburg aufgefahren, berichtet die Polizei.

Mehrere Fahrzeuge mussten dadurch abbremsen, darunter auch die 48-Jährige. Eine 19-jährige Autofahrerin bemerkte das Bremsmanöver der vor ihr fahrenden 48-Jährigen zu spät und fuhr auf deren Wagen auf. Laut Polizei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 3500 Euro. Am Auto der 19-Jährigen lief Kühlflüssigkeit aus. Sie musste deshalb abgeschleppt werden. (pol)

Die Polizei Dillingen bittet um Hinweise unter Telefon 09071/560, da nicht auszuschließen ist, dass der bisher unbekannte Fahrer des Busses an dem Verkehrsunfall beteiligt war.

