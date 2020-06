vor 32 Min.

Auffahrunfall mit Folgen

Autofahrerin muss ins Krankenhaus

Am Montag gegen 18 Uhr übersah eine 56-jährige Autofahrerin in der Schulstraße ein vor ihr verkehrsbedingt abbremsendes Auto und prallte auf das Heck des Pkw. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen im Halsbereich zu und musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro. (pol)

