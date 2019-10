vor 30 Min.

Auffahrunfall: zwei Autos mit Totalschaden, eine Verletzte

Eine Frau fährt mit ihrem Wagen langsam hinter einem Traktor her. Ein junger Mann, der von Kicklingen nach Wertingen fährt, sieht das zu spät.

Ein 19-Jähriger befuhr am Samstag gegen 10.25 Uhr die Staatsstraße von Kicklingen in Richtung Wertingen. Nachdem ihm die Sicht durch entgegenkommende Fahrzeuge verdeckt wurde, übersah er das Fahrzeug einer 61-Jährigen.

Frau fuhr langsam hinter einem Traktor her

Wie die Polizei berichtete, war sie aufgrund eines Traktors mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs. Trotz eingeleiteter Vollbremsung prallte der 19-Jährige mit seinem Wagen gegen das Fahrzeug der 61-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Die Autofahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden

Die Frau wurde beim den Unfall leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Des Weiteren wurde die Straßenmeisterei aufgrund einer Ölspur am Unfallort verständigt.

