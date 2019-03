vor 36 Min.

Außenpolitik: Sind die alten Regeln noch sinnvoll?

Ein neuer Kreisvorsitzender für den Außen- und Sicherheitspolitischen Arbeitskreis wird gesucht, denn Gerhard Böck will nicht mehr bei dem CSU-Arbeitskreis kandidieren.

Zum Stammtisch des Außen- und Sicherheitspolitischen Arbeitskreises (ASP) der CSU im Café Holzbock fand sich eine diskussionsfreudige Runde ein. Bevor in das Thema des Abends „Außenpolitik im Wandel – Ist bürgerliche Partizipation möglich?“ eingestiegen wurde, bedankte sich der Kreisvorsitzende Gerhard Böck bei seinen Mitstreitern und Stellvertretern für das engagierte Fortführen der Aktivitäten im ASP-Kreisverband trotz mancher seiner berufsbedingten Abwesenheiten in den vergangenen Monaten. Die auf Veranlassung des ASP-Bezirksverbandes und des Dillinger CSU-Kreisvorsitzenden von der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle versandte Einladung zu einer Kreishauptversammlung am 26. März sei jedoch rechtsunwirksam. Dieser Termin müsse daher laut Pressemitteilung abgesagt werden. Böck, als amtierender ASP-Kreisvorsitzender, wird die Mitglieder zu einer offiziellen ASP-Kreishauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt einladen. Auf dieser, so kündigte Böck an, werde er dann, sofern sich ein Nachfolger finde, nicht mehr für das Amt des Ersten Vorsitzenden kandidieren. Alle seien aufgerufen, geeignete Kandidaten vorzuschlagen oder sich selbst zu bewerben. Die Außen-, Sicherheits- und Europapolitik sei zu wichtig, um sie schleifen zu lassen. Womit man auch wieder beim Thema des Abends war.

"Außenpolitik ist heute kein Privileg einer adeligen Diplomatenkaste mehr"

Auswärtige Angelegenheiten sind ebenso wie die Verteidigung gemäß dem Grundgesetz Sache des Bundes. Wie in der Präambel des GG ausgedrückt, will man damit „als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen“. Weitere Grundgesetzartikel legen die Aufgaben fest und regeln die Zuständigkeiten, sagte Böck. Wenn man sich nun vor Augen halte, welche Wirkungen multinationale Konzerne, globale Kommunikationsmöglichkeiten für die breite Masse, multilaterale Verpflichtungen, aber auch Handlungsnotwendigkeiten in Europa und weitere noch abzusehende Folgen der Digitalisierung auf das Zusammenleben der Menschen heute schon haben, so müsse man sich fragen, ob die alten Regelungen wirklich noch zeitgemäß sind. Oder ob eine grundgesetzliche Anpassung an eine veränderte Wirklichkeit nicht sinnvoller sei. Schließlich sei auch die Außenpolitik heute kein Privileg einer adeligen Diplomatenkaste mehr und die Komplexität sei kaum noch von den vorhandenen Institutionen zu bewältigen.

Über die Modernisierung des Grundgesetzes soll debattiert werden

Vielleicht wäre es sinnvoll, so Böck, die Bürger für mehr Partizipation in auswärtigen Angelegenheiten zu sensibilisieren, aber auch ihnen mehr Beteiligungsmöglichkeiten einzuräumen. Eine Debatte über eine Modernisierung des Grundgesetzes in solchen Fragen könnte ein geregelter Anfang sein. Ungeregelt wie unvermeidlich sei es andererseits, wenn sich 16-jährige Schulschwänzer in weltweiten Kampagnen zu globalen Themen zu Wort melden müssen. (pm)

